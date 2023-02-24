Как слушать YouTube в фоновом режиме на Android без подписки Premium

Обновите Vivaldi до версии 5.7 или скачайте браузер из Google Play Store

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Нажмите «три точки» → «Настройки»

В блоке «Основные» включите тумблер «Разрешить фоновое воспроизведение звука»

Перезапустите браузер.

Разработчики браузера Vivaldi обновили приложение для Android, и теперь оно умеет воспроизводить аудио в фоновом режиме. Об этом сообщает Makeusof.Согласно источнику, нововведение появилось в версии Vivaldi 5.7. Функция позволяет свернуть воспроизведение на любом сайте, в том числе и YouTube, и слушать видео, занимаясь другими делами на смартфоне.Как настроить фоновое прослушивание:Готово! Теперь Vivaldi активирует возможность фонового воспроизведения для всех сайтов, которые вы будете открывать.Запустить видео фоном очень просто: после всех настроек откройте YouTube (или любой другой сайт), запустите видеоролик и сверните браузер жестом многозадачности. Звук продолжит воспроизводиться в фоне.