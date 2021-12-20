В США произошел необычный случай — система автопилотирования Tesla пригодилась владельцам электрокара весьма неожиданным образом. Об этом рассказали в местном американском СМИ The Philadelphia Inquirer.
Посреди ночи в начале сентября 2021 года у женщины по имени Йиран Шерри начались родовые схватки. Её муж Китинг не стал вызывать «скорую» и решил отвезти супругу в роддом на своем электрокаре Tesla. Их маленького трехлетнего сына Ирана оставить было не с кем, поэтому пришлось взять его с собой.
Пока мужчина усаживал ребенка в машину, у Йиран отошли воды. Стараясь действовать как можно быстрее, Китинг выехал из дома в сторону больницы, но семья попала в небольшую пробку минут на 20. В процессе движения оказалось, что роды уже начались. Китинг Шерри включил систему автопилотирования (FSD) и прямо на ходу стал помогать супруге, которая находилась на рядом на переднем сиденье.
Йиран родила девочку уже на подъезде в больницу — семья благополучно добралась до пункта назначения, несмотря на довольно опасный способ управления авто. На месте медсестры обрезали пуповину прямо в машине, после чего оказали женщине и ребенку необходимую помощь. Девочку назвали Мейв Лили, но в больнице ее вспоминают не иначе, как Теслу.
На данный момент это первый широко известный случай родов в электрокаре Tesla на автопилоте. Это довольно позитивная новость, так как до сих пор с системой FSD Илона Маска были связаны преимущественно грустные события.
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