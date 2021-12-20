Что нового в iOS 15.1 Developer beta 1

iOS 15 уже взломали. Посмотрите, насколько это пугающе просто

Евросоюз заставит Apple переделать iPhone и AirPods. Мы скажем «спасибо»

Переполнена память iPhone? Не пугайтесь, это всего лишь баг iOS 15