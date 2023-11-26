Как убрать синий индикатор языка ввода на macOS Sonoma. В настройках такого нет!



В своей новой macOS Sonoma компания Apple добавила немало приятных и полезных нововведений — о самых заметных можно прочесть в нашем большом обзоре этой ОС. Среди прочего, теперь рядом с курсором ввода текста появился синий пузырек, внутри которого указывается текущая раскладка.



Эта опция может быть полезной, но может и раздражать, особенно если вы часто работаете с мелкими элементами, и пузырек регулярно заслоняет вам что-то важное. А может быть вас просто раздражает мерцающий синий круг на экране. Если вы меняли цвет оформления, то он может быть розовым, зеленым или любым другим.







Его можно отключить, правда в настройках это не предусмотрено — придется воспользоваться Терминалом. Откройте его и вставьте такую команду:





sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/UIKit.plist redesigned_text_cursor -dict-add Enabled -bool NO



Далее нажмите Enter и введите пароль разблокировки вашего Mac. Во время ввода символов не будет видно — это нормально. Повторно нажмите Enter.



Готово! Чтобы вернуть пузырек обратно, воспользуйтесь той же командой, только смените в конце NO на YES.