Как установить Android-игры на любой ПК с Windows 10 и 11

Откройте поиск Windows и введите «переменные среды» (или environment variables)

Нажмите «Изменить переменные среды для вашей учетной записи»

Выберите «Создать…»

Установите имя переменной GOOGLE_PLAY_GAMES_SUPPRESS_COMPATIBILITY_CHECK и значение переменной true

Нажмите ОК и закройте все окна.

Запустите Google Play Games.

Windows 10

Свободные 10 Гб хранилища

8 Гб ОЗУ

630 GPU (или аналогичный)

Четырехъядерный ЦП

Включенная аппаратная визуализация.

Компания Google разрешила устанавливать свой магазин Play Games даже на несовместимые ранее компьютеры. Об этом сообщает ReviewGeek.Ранее из-за проверки совместимости запустить Google Play Games могли лишь избранные пользователи Windows-компьютеров. Это было сделано для того, чтобы владельцы старых или слабых ПК не смогли запустить Android-игры и увидеть плохой геймплей. Но теперь Google решила открыть доступ для всех и выпустила инструкцию по обходу проверки совместимости Play Games.Вот как запустить его на несовместимом ранее ПК:Сейчас минимальные спецификации для запуска игр в Google Play Games следующие: