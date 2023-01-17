Как установить Android-игры на любой ПК с Windows 10 и 11

Компания Google разрешила устанавливать свой магазин Play Games даже на несовместимые ранее компьютеры. Об этом сообщает ReviewGeek.
Ранее из-за проверки совместимости запустить Google Play Games могли лишь избранные пользователи Windows-компьютеров. Это было сделано для того, чтобы владельцы старых или слабых ПК не смогли запустить Android-игры и увидеть плохой геймплей. Но теперь Google решила открыть доступ для всех и выпустила инструкцию по обходу проверки совместимости Play Games.
Вот как запустить его на несовместимом ранее ПК:
- Откройте поиск Windows и введите «переменные среды» (или environment variables)
- Нажмите «Изменить переменные среды для вашей учетной записи»
- Выберите «Создать…»
- Установите имя переменной GOOGLE_PLAY_GAMES_SUPPRESS_COMPATIBILITY_CHECK и значение переменной true
- Нажмите ОК и закройте все окна.
- Запустите Google Play Games.
Сейчас минимальные спецификации для запуска игр в Google Play Games следующие:
- Windows 10
- Свободные 10 Гб хранилища
- 8 Гб ОЗУ
- 630 GPU (или аналогичный)
- Четырехъядерный ЦП
- Включенная аппаратная визуализация.
Google предупреждает, что при обходе проверки совместимости и установки Play Games на неподдерживаемые компьютеры игры могут работать нестабильно и она не отвечает за это.
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