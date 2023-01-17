Как установить Android-игры на любой ПК с Windows 10 и 11

Олег

Windows


Компания Google разрешила устанавливать свой магазин Play Games даже на несовместимые ранее компьютеры. Об этом сообщает ReviewGeek.

Ранее из-за проверки совместимости запустить Google Play Games могли лишь избранные пользователи Windows-компьютеров. Это было сделано для того, чтобы владельцы старых или слабых ПК не смогли запустить Android-игры и увидеть плохой геймплей. Но теперь Google решила открыть доступ для всех и выпустила инструкцию по обходу проверки совместимости Play Games.

Вот как запустить его на несовместимом ранее ПК:
  • Откройте поиск Windows и введите «переменные среды» (или environment variables)
  • Нажмите «Изменить переменные среды для вашей учетной записи»
  • Выберите «Создать…»
  • Установите имя переменной GOOGLE_PLAY_GAMES_SUPPRESS_COMPATIBILITY_CHECK и значение переменной true
  • Нажмите ОК и закройте все окна.
  • Запустите Google Play Games.

Сейчас минимальные спецификации для запуска игр в Google Play Games следующие:
  • Windows 10
  • Свободные 10 Гб хранилища
  • 8 Гб ОЗУ
  • 630 GPU (или аналогичный)
  • Четырехъядерный ЦП
  • Включенная аппаратная визуализация. 

Google предупреждает, что при обходе проверки совместимости и установки Play Games на неподдерживаемые компьютеры игры могут работать нестабильно и она не отвечает за это.  

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Источник:
ReviewGeek
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Комментарии

YABLOKOFON
+108
YABLOKOFON
Зачем запускать этот шлак на компьютере? Всякие геншины и пубги и так мульти-платформенные. А больше там не в чего играть, игр нет мобильный гейминг мёртв
50 минут назад
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