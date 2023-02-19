Как включить автоматическое обновление ПО и игр на Sony PlayStation 5

Игровая консоль Sony PlayStation 5 стала, пожалуй, самым нашумевшим и даже немного скандальным продуктом компании. Девайс долгое время был в дефиците, из-за чего счастливые обладатели купались в лучах зависти и продавали возможность сделать селфи на фоне приставки или даже просто коробки от нее.
В 2023 году ситуация стабилизировалась, и сегодня приобрести PS5 может любой желающий — в том числе, и в России. Мы регулярно публикуем скидки на эту консоль. Если вы уже успели её приобрести, то можете включить автоматическое обновление прошивки — тогда устройство будет само находить апдейты в фоновом режиме и устанавливать их без вашего вмешательства.
Чтобы включить автообновление, сначала нужно разрешить консоли поддерживать постоянное соединение с интернетом:
- Откройте «Настройки» (шестеренка в углу экрана) и подключитесь к сети
- Перейдите в раздел «Система» → «Энергосбережение» → «Функции в режиме покоя»
- Включите тумблер «Сохранять подключение к интернету».
Теперь консоль сможет сама выходить в сеть, когда это необходимо — в частности, чтобы проверять доступность свежих апдейтов.
Настраиваем автообновление ПО:
- Откройте «Настройки» → «Система» → «Обновление ПО»
- Нажмите на пункт «Обновление и настройки системного ПО»
- Включите «Автоматическую установку файлов обновлений».
Готово! Теперь устройство будет само находить и устанавливать обновления для встроенного ПО. При желании вы можете включить автообновление для игр и приложений:
- Перейдите в «Настройки» → «Сохраненные данные и настройки игр/приложений»
- Включите тумблеры «Автозагрузка» и «Автоустановка в режиме покоя».
Учтите, что данные настройки работают только если консоль включена и находится в режиме покоя (ожидания). Если её выключить полностью, то она не сможет обновляться.