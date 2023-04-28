Как войти в «Яндекс Почту», если она вылетает и не принимает пароль

Олег

Яндекс

Пользователи сервисов «Яндекса» массово жалуются на то, что аккаунт перестал работать в сторонних почтовых клиентах: приложение больше не получает письма и требует снова ввести пароль, при этом верный пароль не подходит. 

Всё дело в нововведении от «Яндекса». Начиная с сегодняшнего дня, 28 апреля 2023 года, компания запретила использовать пароль от аккаунта для авторизации в сторонних приложениях. Это касается Gmail, Spark, Outlook, стандартных почтовых клиентов на iOS, macOS, Android и Windows — любых приложений, отличных от официальной утилиты «Яндекс Почта».

Теперь, чтобы работать с почтовым ящиком на «Яндексе», вам потребуется создать специальный пароль. Он будет использоваться лишь для авторизации в сторонних почтовых клиентах, а для входа в аккаунт на сайте или в приложении «Яндекса» нужно будет вводить старый пароль.

Вот как создать пароль для приложений:

  • Откройте сайт id.yandex.ru и выберите блок «Доступы»
  • Войдите в раздел «Пароли приложений»
  • Выберите, в какой сервис хотите авторизоваться
  • Создайте пароль и сохраните его
  • Авторизуйтесь в стороннем приложении, введя логин «Яндекса» и созданный только что пароль.
Яндекс

Таким образом можно решить проблемы с доступом к «Почте», «Диску», календарю, контактам и так далее.

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Комментарии

ierom
+14
ierom
это вроде давно работает у них...
28 апреля 2023 в 21:31
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