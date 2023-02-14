Как заблокировать вкладки «инкогнито» в Chrome с помощью Face ID. В Safari такого нет

Уже довольно давно браузер Chrome для iOS имеет существенное отличие от Safari, несмотря на одинаковый движок WebKit. В частности, он получил удобную функцию безопасности, которой нет в нативном браузере Apple.
Речь идет о блокировке доступа к вкладкам «инкогнито» с помощью Face ID или Touch ID. Это очень пригодится, если вам не хочется каждый раз открывать все приватные вкладки заново — можно оставить их как есть и защитить доступ к ним биометрией. Тогда посторонние не увидят содержимое раздела «инкогнито».
Чтобы заблокировать вкладки:
- Откройте Chrome на iPhone или iPad
- Нажмите кнопку «три точки» в правом верхнем углу экрана
- Прокрутите верхний ряд с кнопками и нажмите «Параметры»
- В разделе «Конфиденциальность и безопасность» включите параметр «Блокировать вкладки инкогнито при закрытии Chrome»
- Нажмите ОК во всплывающем окне, а потом «Готово».
Теперь после выхода и повторного входа в приложение вам (и любому другому) понадобится отсканировать палец или лицо, чтобы получить доступ к вкладкам «инкогнито».
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