Как заблокировать вкладки «инкогнито» в Chrome с помощью Face ID. В Safari такого нет

Олег

Chrome

Уже довольно давно браузер Chrome для iOS имеет существенное отличие от Safari, несмотря на одинаковый движок WebKit. В частности, он получил удобную функцию безопасности, которой нет в нативном браузере Apple.

Речь идет о блокировке доступа к вкладкам «инкогнито» с помощью Face ID или Touch ID. Это очень пригодится, если вам не хочется каждый раз открывать все приватные вкладки заново — можно оставить их как есть и защитить доступ к ним биометрией. Тогда посторонние не увидят содержимое раздела «инкогнито».

Чтобы заблокировать вкладки:

  • Откройте Chrome на iPhone или iPad
  • Нажмите кнопку «три точки» в правом верхнем углу экрана
  • Прокрутите верхний ряд с кнопками и нажмите «Параметры» 
Chrome
  • В разделе «Конфиденциальность и безопасность» включите параметр «Блокировать вкладки инкогнито при закрытии Chrome»
  • Нажмите ОК во всплывающем окне, а потом «Готово».
Chrome

Теперь после выхода и повторного входа в приложение вам (и любому другому) понадобится отсканировать палец или лицо, чтобы получить доступ к вкладкам «инкогнито». 

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Источник:
MacRumors
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