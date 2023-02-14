Как заблокировать вкладки «инкогнито» в Chrome с помощью Face ID. В Safari такого нет





Уже довольно давно браузер Chrome для iOS имеет существенное отличие от Safari, несмотря на одинаковый движок WebKit. В частности, он получил удобную функцию безопасности, которой нет в нативном браузере Apple.



Речь идет о блокировке доступа к вкладкам «инкогнито» с помощью Face ID или Touch ID. Это очень пригодится, если вам не хочется каждый раз открывать все приватные вкладки заново — можно оставить их как есть и защитить доступ к ним биометрией. Тогда посторонние не увидят содержимое раздела «инкогнито».



Чтобы заблокировать вкладки:



Откройте Chrome на iPhone или iPad

Нажмите кнопку «три точки» в правом верхнем углу экрана

Прокрутите верхний ряд с кнопками и нажмите «Параметры»

В разделе «Конфиденциальность и безопасность» включите параметр «Блокировать вкладки инкогнито при закрытии Chrome»

Нажмите ОК во всплывающем окне, а потом «Готово».

Теперь после выхода и повторного входа в приложение вам (и любому другому) понадобится отсканировать палец или лицо, чтобы получить доступ к вкладкам «инкогнито».