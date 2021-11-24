AR-маски и фильтры

Аватары Bitmoji

Конструктор стикерпаков

Реакции на сообщения в групповых чатах

Викторины







Viber остается довольно популярным мессенджером для общения с друзьями и близкими, а также с коллегами по работе. В приложении довольно много интересных функций, которые сделают разговоры и переписки разнообразнее и ярче.В этом году функция дополненной реальности стала доступна в Viber. В России AR-маски в мессенджере появились в октябре, и только за этот месяц ими воспользовались более 2,8 миллиона российских пользователей.Пользователи мессенджера могут выбирать из десятков фильтров, созданных на базе технологий Snapchat. Новая функция позволяет делать фото и видео со «спецэффектами», а затем отправлять их контактам или сохранять на устройстве. В Viber есть AR-фильтры с персонажами, тематические маски к праздникам или, брендированные маски, созданные в партнерстве с другими компаниями, в том числе ФК «Барселона», и бьюти-фильтры, с помощью которых можно примерить новый образ — например, изменить цвет волос или нанести макияж. Также есть возможность перевоплотиться в фантастического персонажа, опуститься в глубины океана или отправиться в космос.В октябре в Viber появились особенные AR-маски, созданные в партнерстве с WWF России: они не только развлекают, но и привлекают внимание к вопросу защиты исчезающих видов животных. В мессенджере доступны маски дополненной реальности с зубром, амурским тигром, снежным барсом, атлантическим моржом, белым медведем, каланом и переднеазиатским леопардом. За каждого уникального пользователя этих масок в период с 18 октября по 30 декабря 2021 года Viber переведет по 1 рублю в WWF России.Bitmoji — еще одна функция, которая была создана при участии Snapchat. Это виртуальные кастомизированные аватары, изображающие пользователя в стиле анимации. С их помощью можно выражать эмоции, создавать забавные картинки и добавлять в качестве стикеров на фото и видео.Стикеры — простой и популярный способ сделать ежедневное общение в сети чуть веселее. Пользователи могут создать собственный набор виртуальных «наклеек», которые будут соответствовать их интересам.Какими именно будут стикеры — зависит только от фантазии. Можно собрать в одном стикерпаке любимые мемы или же сделать персональный набор с собственными фотографиями. Для этого достаточно зайти в магазин стикеров в приложении Viber и нажать на первую иконку вверху или зайти в меню стикеров в любой переписке, нажать на «плюс» внизу и выбрать «Создать стикеры».Групповые чаты в Viber — места для активных обсуждений. Благодаря функции реакции на сообщения следить за мнениями участников чата становится немного проще: они могут оставить эмоцию на любое сообщение. Доступно несколько вариантов.Отправитель может посмотреть, как отреагировали на его запись. Для этого нужно нажать на сообщение и выбрать пункт «Информация».Викторины или квизы — это еще один инструмент, позволяющий вовлекать аудиторию, наравне с опросами. В отличие от опросов, на каждый вопрос квиза есть только один правильный ответ — а значит, с их помощью легко испытать свою эрудицию или посоревноваться с друзьями.Чтобы создать новую викторину в Viber, нужно в чате нажать на значок «Опросы» рядом с полем ввода сообщения, выбрать «Режим викторины» и указать вопросы, варианты ответов и, при желании пояснение, почему тот или иной из них правильный.