Google представила свою новую ОС — Android 12. Согласно данным компании, смартфоны стали обновляться на 30% больше и быстрее. Однако на старте новую ОС поддерживают не так много гаджетов.
Судя по официальной странице совместимости от Google, смартфоны Pixel 3 и новее смогут обновиться сразу после выхода Android 12. Это достойно уважения, так как третьей модели Google Pixel скоро исполнится четыре года. Кроме этих устройств, бета-версию Android 12 уже могут скачать:
- ASUS Zenfone 8
- OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro
- OPPO Find X3 Pro
- TCL 20 Pro 5G
- Vivo iQOO 7
- Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11X Pro
- ZTE Axon 30 Ultra 5G
Ранее мы рассказали, что Android 12 принес большой редизайн системы. Кроме того, Google внедрила несколько функций для обеспечения приватности пользователя, а также реализовала интересное решение для тех приложений, которые отказываются функционировать без доступа к камере или микрофону. Помимо самой ОС, компания доработала множество нюансов в своих облачных приложениях и сервисах, таких, как «Карты», «Фото» и Workspace (которого больше нет).
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