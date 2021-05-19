Android 12


Google представила свою новую ОС — Android 12. Согласно данным компании, смартфоны стали обновляться на 30% больше и быстрее. Однако на старте новую ОС поддерживают не так много гаджетов.

Судя по официальной странице совместимости от Google, смартфоны Pixel 3 и новее смогут обновиться сразу после выхода Android 12. Это достойно уважения, так как третьей модели Google Pixel скоро исполнится четыре года. Кроме этих устройств, бета-версию Android 12 уже могут скачать:
  • ASUS Zenfone 8
  • OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro
  • OPPO Find X3 Pro
  • TCL 20 Pro 5G
  • Vivo iQOO 7
  • Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11X Pro
  • ZTE Axon 30 Ultra 5G
Помимо этого списка, компания HMD Global подтвердила, что в ближайшее время Android 12 станет доступен для Nokia X20. Напомним, что это всего лишь «стартовый» список — он будет пополняться по мере того, как бренды подготовят новый апдейт для своих устройств. Например, инсайдеры ранее уже опубликовали длинный список смартфонов Samsung, которые точно получат Android 12. В любом случае, довольно странно, что «в первых рядах» обновление подготовили в основном китайские суббренды, а не большие известные корпорации — вроде той же Samsung. 

Ранее мы рассказали, что Android 12 принес большой редизайн системы. Кроме того, Google внедрила несколько функций для обеспечения приватности пользователя, а также реализовала интересное решение для тех приложений, которые отказываются функционировать без доступа к камере или микрофону. Помимо самой ОС, компания доработала множество нюансов в своих облачных приложениях и сервисах, таких, как «Карты», «Фото» и Workspace (которого больше нет). 



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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