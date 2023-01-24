Какой iPhone точно не нужно покупать на «Авито» в 2023 году. Есть несколько моделей





Прошел уже почти месяц 2023 года (заметили?), и условия покупки/продажи смартфонов постоянно меняются. Например, с прошлого года на «вторичке» существенно подешевел iPhone 11 — купить его сейчас можно за 25-27 тысяч рублей в зависимости от региона. Но сегодня поговорим о моделях iPhone, которые точно не стоит покупать на вторичном рынке — ни в 2023 году, ни в принципе.





iPhone 8

iPhone X

iPhone Xs / Xs Max

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone SE (2016)

Здесь я подразумеваю только маленькую версию «восьмерки». Этот смартфон не стоит покупать в текущем году по нескольким причинам, но самая главная — аккумулятор. Жалкие 1800 mAh неспособны обеспечить вам достойную автономность в течение светового дня, а хрупкая задняя стеклянная крышка исключает покупку iPhone 8 как «бросового» рабочего устройства.Что касается iPhone 8 Plus, то у этого смартфона дела с аккумулятором обстоят получше — 2700 mAh это вполне конкуретный объем в мире iPhone. Вот только найти на «вторичке» смартфон с «живой» оригинальной батарейкой будет практически невозможно; будьте готовы поменять её на новую сразу после покупки.Родоначальник самого скандального дизайн-кода iPhone, использующегося по сей день, сам по себе оказался довольно неудачным устройством. В течение всего жизненного цикла «десятки» её владельцы стабильно жаловались на выгорание OLED-матрицы (это первый iPhone с OLED в истории) и выход из строя модуля Face ID без видимых причин.Кроме того, его стальная неокрашенная полированная рамка выглядит очень неопрятно спустя полгода использования, так что на «Авито» вы скорее всего не найдете эти смартфоны в идеальном состоянии.Еще одна важная причина не покупать iPhone X — устаревание. Ходят слухи, что в 2023 году этот смартфон не получит iOS 17, поскольку пятилетний цикл его обновлений уже завершается (это касается и iPhone 8). Кроме того, чип Apple A11, на котором работает «десятка», уже довольно слаб и немалая часть полезных фишек новых iOS ему просто недоступна.Это устройство очень похоже на iPhone X концептуально и внешне. И некоторые обидные проблемы «десятки» перешли на Xs — например, у этого устройства всё так же быстро выгорает экран.Пользователи iPhone Xs отмечают, что устройство подозрительно быстро расходует заряд аккумулятора. К сожалению, если судить по отзывам в сети, непохоже, чтобы эта проблема была исправлена с обновлениями iOS. Так что, несмотря на достаточную емкость батарейки, этот девайс может огорчить вас слабой автономностью.Крайне популярный несколько лет смартфон на текущий момент стал нежелательной моделью для приобретения. Почему?Прежде всего, к нему в полной мере относится всё, что написано выше про аккумулятор iPhone 8. В «семерке» он такой же маленький и чахлый.Но помимо автономности, iPhone 7 огорчит вас скоростью работы. Несмотря на крайне удачный чип Apple A10, этот смартфон в последние три года обзавелся фантомными лагами системы — зависаниями при разблокировке экрана, графическими фризами при переходе между приложениями и так далее. Судя по всему, пара последних версий iOS оказалась для «старичка» слишком тяжелыми графически, и он их попросту «не вывозит».Если всё вышеперечисленное вас не смущает, то есть еще один аргумент. Дело в том, что оригинальный iPhone 7 в хорошем состоянии и без ремонтов практически нереально найти на «вторичке». Ввиду его бешеной популярности несколько лет назад большинство устройств «на руках» находятся в плачевном состоянии. Присмотритесь к iPhone SE (2020) — это более свежий девайс с отличным «железом», а аккумулятор здесь будет аналогичен «семерке».Оригинальный iPhone SE из некогда «топа за свои деньги» превратился в «что угодно, только не это». Это старое устройство на чипе Apple A9 с крайне маленьким дисплеем в 4 дюйма, который страдает локальным пожелтением и артефактами. Аккумулятор и вовсе не радует: скромных 1500 mAh едва ли хватит на 3-4 часа экрана, а значит на роль «звонилки» этот ветеран айфоностроения тоже едва ли подходит.Единственный сценарий, при котором можно рассмотреть iPhone SE (2016) — первый телефон для ребенка за 3-4 тысячи рублей. Он достаточно компактен для маленькой ладошки и стоит недорого. Во всех остальных случаях покупать такого микро-мамонта не стоит.Ранее мы рассказали, стоит ли вообще покупать iPhone в 2023 году в России.А у вас есть старый iPhone, который всё еще «ого-го»? Поделитесь в комментариях.