Камеру Xiaomi 12S Ultra за $43 тысячи сравнили с iPhone 14 Pro Max. Просто небо и земля

Олег

Xiaomi


В сети появилось сравнение качества съемки iPhone 14 Pro Max и смартфона Xiaomi 12S Ultra Concept Machine стоимостью 43 тысячи долларов. Видеоролик появился на YouTube.

Напомним, что главными фишками камеры Xiaomi 12S Ultra Concept Machine стали дюймовый сенсор и крепление для настоящих зеркальных объективов Leica — кольцо расположилось на задней крышке вокруг блока камер. Теоретически такой механизм должен обеспечить гораздо более высокое качество снимков за счет полноценной оптики. 

Сенсор

Xiaomi

YouTube-блогер решил сравнить этого модульного монстра с флагманом от Apple — iPhone 14 Pro Max. Вот что получилось в результате тестирования: 

Камеры

Камеры

Камеры

Камеры

Камеры

Разница на снимках бросается в глаза. Фото, созданные на Xiaomi, отличаются большей глубиной, объемом и красочностью. В целом они выглядят реалистичнее, чем снимки с iPhone 14 Pro Max. Скорее всего, подавляющая часть этого различия достигается применением съемного объектива Leica.

К сожалению, Xiaomi 12S Ultra Concept Machine не пошел (и скорее всего, не пойдет) в серийное производство, поэтому получить его в руки может далеко не каждый желающий. Вряд ли таких тестов будет много. 

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+4554
Carter_Mayers
Блин, да нахрен не сдался смартфон за такие деньги. Кому нужна топовая камера для фото, те возьмут либо Хассель, либо какую-нибудь не дешевую беззеркалку. А для видео существует RED, а не смартфон за овер дохрена баблища. Эксперименты это конечно забавно, но такую бандуру с объективом в карман джинс не засунешь
Вчера в 22:50
#
+365
Geek Carter_Mayers
Соглашусь с Вами 👍
Вчера в 22:55
#
+358
NikTo
Ну да, сравнили концепт с одной из самых массовых серийных моделей... одно сотрясение воздуха и медийный повод)))
40 минут назад
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