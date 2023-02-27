Камеру Xiaomi 12S Ultra за $43 тысячи сравнили с iPhone 14 Pro Max. Просто небо и земля

В сети появилось сравнение качества съемки iPhone 14 Pro Max и смартфона Xiaomi 12S Ultra Concept Machine стоимостью 43 тысячи долларов. Видеоролик появился на YouTube.
Напомним, что главными фишками камеры Xiaomi 12S Ultra Concept Machine стали дюймовый сенсор и крепление для настоящих зеркальных объективов Leica — кольцо расположилось на задней крышке вокруг блока камер. Теоретически такой механизм должен обеспечить гораздо более высокое качество снимков за счет полноценной оптики.
YouTube-блогер решил сравнить этого модульного монстра с флагманом от Apple — iPhone 14 Pro Max. Вот что получилось в результате тестирования:
Разница на снимках бросается в глаза. Фото, созданные на Xiaomi, отличаются большей глубиной, объемом и красочностью. В целом они выглядят реалистичнее, чем снимки с iPhone 14 Pro Max. Скорее всего, подавляющая часть этого различия достигается применением съемного объектива Leica.
К сожалению, Xiaomi 12S Ultra Concept Machine не пошел (и скорее всего, не пойдет) в серийное производство, поэтому получить его в руки может далеко не каждый желающий. Вряд ли таких тестов будет много.
Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides