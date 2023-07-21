Картинки из Midjourney станут почти бесполезными — всё из-за Байдена

Олег

Midjourney


Семь крупных технологических компаний пообещали начать ставить метки на нейросетевые изображения. Об этом пишет ArsTechnica.

Согласно источнику, внедрить такие меры потребовала администрация президента США Джо Байдена. По результатам переговоров с властями OpenAI, Miсrosoft, Google, Amazon и еще три компании пообещали, что в ближайшее время разработают и введут систему маркировки для изображений, созданных нейросетью.

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Власти хотят контролировать использование нейросетей, чтобы исключить злонамеренное создание фейков о людях и событиях, чем в последнее время активно занимались энтузиасты в сети.

IT-гиганты пообещали размещать на таких картинках специальный «водяной знак»; возможно, имеется в виду особый нестираемый тег в метаданных изображения, который будет явно определять авторство файла.

Как известно, вся пикантность сгенерированных нейросетью типа Midjourney изображений заключается в том, что зритель не может понять: это настоящая фотография или нет. Когда интрига пропадет, очень многие пользователи утратят всякий интерес к графичесому ИИ — он может стать лишь помощником дизайнеров и других профессионалов. 

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Источник:
Ars Technica
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Комментарии

+4247
Gabriel
Дело идёт к выборам. Власть решила построить всех кто контролирует технологии.
Демократия.)
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