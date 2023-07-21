Картинки из Midjourney станут почти бесполезными — всё из-за Байдена



Семь крупных технологических компаний пообещали начать ставить метки на нейросетевые изображения. Об этом пишет ArsTechnica.



Согласно источнику, внедрить такие меры потребовала администрация президента США Джо Байдена. По результатам переговоров с властями OpenAI, Miсrosoft, Google, Amazon и еще три компании пообещали, что в ближайшее время разработают и введут систему маркировки для изображений, созданных нейросетью.







Власти хотят контролировать использование нейросетей, чтобы исключить злонамеренное создание фейков о людях и событиях, чем в последнее время



IT-гиганты пообещали размещать на таких картинках специальный «водяной знак»; возможно, имеется в виду особый нестираемый тег в метаданных изображения, который будет явно определять авторство файла.



Как известно, вся пикантность сгенерированных нейросетью типа Midjourney изображений заключается в том, что зритель Власти хотят контролировать использование нейросетей, чтобы исключить злонамеренное создание фейков о людях и событиях, чем в последнее время активно занимались энтузиасты в сети.IT-гиганты пообещали размещать на таких картинках специальный «водяной знак»; возможно, имеется в виду особый нестираемый тег в метаданных изображения, который будет явно определять авторство файла.Как известно, вся пикантность сгенерированных нейросетью типа Midjourney изображений заключается в том, что зритель не может понять: это настоящая фотография или нет . Когда интрига пропадет, очень многие пользователи утратят всякий интерес к графичесому ИИ — он может стать лишь помощником дизайнеров и других профессионалов.