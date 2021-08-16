МИР


Приложение Mir Pay стало доступно для смартфонов Huawei и Honor. Об этом заявляет Huawei, а фанаты уже обнаружили приложение в Huawei App Gallery.

Согласно официальной информации, для работы Mir Pay не нужны Google-сервисы — приложение получило совместимость с Huawei Mobile Services. Теперь владельцы смартфонов этого китайского бренда, которые не имеют встроенного ПО от Google, могут пользоваться банковскими картами стандарта «МИР» при оплате товаров в офлайн-магазинах, в интернете или в общественном транспорте.

Приложение Mir Pay работает, даже если смартфон не подключен к интернету. Устройство генерирует безопасный токен и хранит его в зашифрованной области памяти вместе с ключами оплаты — этот токен используется для оплаты в терминалах. Скачать его можно в App Gallery. 

Mir Pay

Для оплаты покупок до 1000 рублей даже не придется разблокировать смартфон — достаточно включить экран. Для больших сумм или в исключительных случаях потребуется разблокировать устройство, а иногда и пройти дополнительную авторизацию при помощи PIN-кода, сканера отпечатка пальца или сканирования лица.

Ранее мы рассказали, как использовать карты «МИР» для оплаты при помощи iPhone. Кроме того, работа Samsung Pay в России может быть под угрозой — судебный иск против корейцев был подан некоторое время назад. К слову, это дело может стать прецедентом, который затронет Google Pay и Apple Pay. 



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Источник:

Huawei Huawei

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