Банковские карты отечественной платежной системы «Мир» начнут работать с Apple Pay через несколько дней. Скорость введения этой возможности будет зависеть только от банков. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
По словам главы «Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов» Виктора Достова, в конце апреля банки получат техническую возможность реализовать совместимость своих карт системы «Мир» с Apple Pay. Он отметил, что для платежных систем использование Apple Pay является конкурентным преимуществом, и, конечно же, «Мир» тоже давно хочет реализовать эту возможность. Из-за того, что сейчас невозможно платить картами российского стандарта с помощью iPhone, пользователям приходится переводить деньги на счета международных систем Visa и MasterCard и оплачивать уже с них. Виктор считает, что со временем отпадет необходимость постоянно «тасовать» свои средства между картами. Однако он предупредил, что подключение к Apple Pay — это право банков, а не их обязанность. Вполне возможно, что далеко не все банки захотят это делать — ведь Apple удерживает комиссию со всех платежей с использованием iPhone. Однако рано или поздно конкуренция побудит всех участников рынка реализовать подключение своих карт «Мир» к «яблочной» системе оплаты.
Специалисты говорят, что подключение карты «Мир» к iPhone не будет отличаться от таковой процедуры с Visa или MasterCard. При этом Виктор Достов упомянул, что пользователей в Крыму пока нечем порадовать — неизвестно, заработает ли Apple Pay на полуострове с введением новых возможностей. Он допускает, что платежи с iPhone останутся недоступны для крымчан.
Ранее, 13 апреля, в правительстве прозвучало предположение, что работа Visa и MasterCard на территории РФ вполне может быть ограничена в ответ на санкции США. На следующий день обе корпорации опровергли это предположение и сказали, что они продолжат работать в России в прежнем режиме.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: