Вышло большое обновление Google Chrome — с несколькими очень удобными фичами

Компания Google обновила стабильную сборку браузера Chrome до версии 124. В нём появилось несколько заметных нововведений, которые тестировались в последние недели в тестовых сборках.
Веб-приложения из сайтов
Любой сайт можно превратить в веб-приложение с возможностью разместить иконку на рабочем столе, в доке или на панели задач. Как это делать, рассказано в отдельной статье. По умолчанию функция отключена, её можно включить с помощью флагов chrome://flags/#web-app-universal-install и chrome://flags/#shortcuts-not-apps.
Хранение локальных паролей в сервисах Google Play
Версия Chrome для Android начала хранить локально сохранённые логины и пароли от сайтов в сервисах Google Play. Они синхронизируются даже в том случае, если на устройстве отключена синхронизация данных в аккаунте Google.
Новый поиск через «Объектив»
Chrome может сделать скриншот запущенной страницы и открыть его в сервисе Lens (он же «Объектив»), чтобы можно было найти информацию о любом объекте. Подобный поиск с использованием нейросетей недавно появился на новых моделях смартфонов Samsung Galaxy и Google Pixel.
Как обновить Chrome? Браузер обновляется автоматически, для применения изменений достаточно просто перезагрузить его. Если он не видит обновление, зайдите в главное меню, нажмите «Справка» -> «О браузере Chrome», он обнаружит апдейт, скачает его и установит.
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