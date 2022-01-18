MacBook


Apple готовит новый бюджетный MacBook Pro 14’’, который придет на смену актуальной модели с чипом M1. Об этом рассказали в зарубежном профильном издании Apple Insider, со ссылкой на свежую утечку.

Речь идет о MacBook Pro 13’’, который вышел в 2020 году вместе с Air, и получил новейший на тот момент SoC Apple Silicon M1. Тогда новый чип наделал шума и буквально перевернул рынок портативных компьютеров — крупнейшие производители процессоров наперебой начали делать заявления о собственных «убийцах M1» от Apple. Эти два ноутбука оставались самыми бюджетными в линейке Mac, но в 2022 году инсайдеры пророчат перемены в модельном ряду.
Когда Apple выпустит две новые модели — MacBook 13 (2022) и MacBook Pro 14 (2022) — актуальные ныне компьютеры будут сняты с продажи. Иными словами, MacBook с M1 к концу года могут вообще исчезнуть с прилавков.

Ранее я рассказал о своих ощущениях от перехода на MacBook Air M1 с мощного Intel Mac-a — поначалу я был разочарован. А совсем недавно Apple лишилась главного инженера по чипам Silicon — пока неясно, как это отразится на будущих продуктах. 



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Источник:

appleinsider.com appleinsider.com

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