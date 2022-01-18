Apple готовит новый бюджетный MacBook Pro 14’’, который придет на смену актуальной модели с чипом M1. Об этом рассказали в зарубежном профильном издании Apple Insider, со ссылкой на свежую утечку.
Речь идет о MacBook Pro 13’’, который вышел в 2020 году вместе с Air, и получил новейший на тот момент SoC Apple Silicon M1. Тогда новый чип наделал шума и буквально перевернул рынок портативных компьютеров — крупнейшие производители процессоров наперебой начали делать заявления о собственных «убийцах M1» от Apple. Эти два ноутбука оставались самыми бюджетными в линейке Mac, но в 2022 году инсайдеры пророчат перемены в модельном ряду.
- Во-первых, ранее мы рассказывали, что MacBook Air может обновиться — предположительно, его дизайн будет переработан, а из названия исчезнет приставка Air. По слухам, это будет просто MacBook с диагональю 13,3 дюйма. Он должен получить новый SoC Silicon M2, который пока находится в разработке.
- Во-вторых, стало известно, что Apple готовит новый бюджетный MacBook Pro 14’’, который заменит собой текущую версию MacBook Pro 13,3’’ на чипе M1. Новинка должна стоить примерно столько же, но при этом получить новый SoC M2 и, как следует из названия, увеличенную до 14-ти дюймов диагональ. По словам инсайдера с ником DylanDKT, бюджетный Pro 14’’ будет иметь дизайн, аналогичный текущей модели с чипами M1 Pro и M1 Max.
Ранее я рассказал о своих ощущениях от перехода на MacBook Air M1 с мощного Intel Mac-a — поначалу я был разочарован. А совсем недавно Apple лишилась главного инженера по чипам Silicon — пока неясно, как это отразится на будущих продуктах.
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