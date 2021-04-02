iPhone SE третьего поколения будет иметь 4,7-дюймовый дисплей, как в текущей модели. Дизайн его останется прежним. Об этом сообщает MacRumors.
Ссылаясь на аналитика дисплеев Росс Янга, издание утверждает, что iPhone SE следующего поколения, релиз которого ожидается в 2022-м году, сохранит экран диагональю 4,7 дюйма. Кроме того, инсайдер считает, что дисплей станет безрамочным и «дырявым» — то есть, получит отверстие для фронтальной камеры. Ранее мы видели рендеры SE-3 без всяких отверстий.
Аналитики не ожидают большого редизайна модели — основными изменениями, за исключением безрамочного экрана, станет новый процессор и камера. Возможно, появится модуль 5G. Но не более. Тот же Янга считает, что после минорного обновления модели в 2022-м году, 2023-й может стать поворотным для линейки SE — либо она кардинально изменится, либо исчезнет из продажи.
Ранее известный инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что обновлений в линейке SE не будет до 2022 года. Его слова опровергли слухи о так называемом iPhone SE Plus — наследником модели iPhone 8 Plus с тем же дизайном, 5,5-дюймовым экраном и обновленным железом.
На данный момент актуальным устройством линейки iPhone SE является вторая модель, представленная в 2020-м году. Она практически копирует iPhone 8 по дизайну, но имеет процессор Apple A13, чуть урезанный по мощности в сравнении с iPhone 11, камеру от iPhone XR, сканер Touch ID, и сравнительно небольшой аккумулятор. Емкость батарейки, вкупе со старым дизайном передней панели, вызвала шквал критики в сторону iPhone SE 2020, не утихающий до сих пор.
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и в каком смысле "урезанный по мощности процессор"? говорили ведь, что он ровно такой же, как и в 11🤯