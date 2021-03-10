Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным с камер видеонаблюдения, которые были произведены американским стартапом Vercada Inc. Некоторые из этих камер оснащены технологией распознавания лиц.
В число компаний, чьи данные с камер были похищены, входят автоконцерн Tesla, облачный сервис Cloudflare Inc., а также несколько офисов самой Vercada Inc. — создателя этих камер. Кроме того, в руках хакеров оказались записи из множества женских клиник, психиатрических больниц и даже тюрем. Bloomberg сообщает, что доступная им видеозапись демонстрирует, как восемь сотрудников больницы Halifax Health схватили человека и удерживают его на кровати. Другое видео снято на складе Tesla в Шанхае и показывает рабочих на сборочной линии. А запись с полицейского участка в Стоутоне позволяет увидеть процесс допроса офицером человека в наручниках. Взломщики утверждают, что получили доступ к данным примерно 150000 камер наблюдения, некоторые из которых умеют идентифицировать людей — в частности, журналистам показали видео из тюрьмы в Алабаме, где система наблюдения отслеживает отдельных людей, распознавая их лица и детали внешности. Bloomberg сообщает, что все записи высокого качества, вплоть до 4К.
По словам одного из хакеров, Тилли Коттманна, всё это сделано международным хакерским коллективом с целью продемонстрировать степень распространения систем видеонаблюдения и их уязвимость. Всю информацию они получили с помощью одной учетной записи «суперадминистратора». Взломщики ратуют за усиление защиты данных.
Представитель Verkada Inc. заявил, что компания отключила учетные записи внутренних администраторов до выяснения всех обстоятельств, запустила масштабные проверки своего оборудования и облачного сервиса, а также уведомила полицию о случившемся. Многие представители пострадавших организаций отказались от комментариев.
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