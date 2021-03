Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным с камер видеонаблюдения, которые были произведены американским стартапом Vercada Inc. Некоторые из этих камер оснащены технологией распознавания лиц.В число компаний, чьи данные с камер были похищены, входят автоконцерн Tesla , облачный сервис Cloudflare Inc. , а также несколько офисов самой Vercada Inc. — создателя этих камер. Кроме того, в руках хакеров оказались записи из множества женских клиник, психиатрических больниц и даже тюрем. Bloomberg сообщает, что доступная им видеозапись демонстрирует, как восемь сотрудников больницы Halifax Health схватили человека и удерживают его на кровати. Другое видео снято на складе Tesla в Шанхае и показывает рабочих на сборочной линии. А запись с полицейского участка в Стоутоне позволяет увидеть процесс допроса офицером человека в наручниках. Взломщики утверждают, что получили доступ к данным примерно 150000 камер наблюдения, некоторые из которых умеют идентифицировать людей — в частности, журналистам показали видео из тюрьмы в Алабаме, где система наблюдения отслеживает отдельных людей, распознавая их лица и детали внешности. Bloomberg сообщает, что все записи высокого качества, вплоть до 4К.По словам одного из хакеров, Тилли Коттманна, всё это сделано международным хакерским коллективом с целью продемонстрировать степень распространения систем видеонаблюдения и их уязвимость. Всю информацию они получили с помощью одной учетной записи «суперадминистратора». Взломщики ратуют за усиление защиты данных.Представитель Verkada Inc. заявил, что компания отключила учетные записи внутренних администраторов до выяснения всех обстоятельств, запустила масштабные проверки своего оборудования и облачного сервиса, а также уведомила полицию о случившемся. Многие представители пострадавших организаций отказались от комментариев.