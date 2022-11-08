Windows 11

Хочешь выключить компьютер? Хорошо, но придётся посмотреть рекламу

Александр



Компания Microsoft сдержала обещание — и встроила рекламу в Windows 11. Пользователи тестовых сборок этой операционной системы уже «наслаждаются» просмотром навязчивых предложений.

Реклама в частности появилась в меню управления пользовательским сеансом, через которое можно заблокировать компьютер, выйти из аккаунта или изменить настройки учётной записи. Пользователю предлагается заполнить профиль или настроить синхронизацию файлов с облачным хранилищем OneDrive. В перспективе здесь может появиться реклама сторонних сервисов.



В настоящее время показ рекламы замечен только в сборках Windows 11, которые распространяются среди участников программы Windows Insider, а в будущем подобные предложения наверняка появятся в релизных сборках операционной системы. Нужно отметить, что реклама в Windows 11 уже была до этого — в частности Microsoft продвигает свой браузер Edge, предлагая продолжить пользоваться им, если пользователь вдруг решил скачать и установить Chrome или Firefox, в программах пакета Office 2021 предлагается оформить платную подписку Microsoft 365, а в «Проводнике» можно увидеть предложение залогиниться в OneDrive и настроить облачное хранение файлов.

-6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Bleeping Computer
Cсылки по теме:
Управляйте смартфоном на расстоянии при помощи этого браслета
Windows 11 можно установить даже на очень старые компьютеры. Но для этого надо заморочиться
HP «представила» ноутбук с macOS. Как такое возможно?

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии