Хочешь выключить компьютер? Хорошо, но придётся посмотреть рекламу





Компания Microsoft сдержала обещание — и встроила рекламу в Windows 11. Пользователи тестовых сборок этой операционной системы уже «наслаждаются» просмотром навязчивых предложений.



Реклама в частности появилась в меню управления пользовательским сеансом, через которое можно заблокировать компьютер, выйти из аккаунта или изменить настройки учётной записи. Пользователю предлагается заполнить профиль или настроить синхронизацию файлов с облачным хранилищем OneDrive. В перспективе здесь может появиться реклама сторонних сервисов.







В настоящее время показ рекламы замечен только в сборках Windows 11, которые распространяются среди участников программы Windows Insider, а в будущем подобные предложения наверняка появятся в релизных сборках операционной системы. Нужно отметить, что реклама в Windows 11 уже была до этого — в частности Microsoft продвигает свой браузер Edge, предлагая продолжить пользоваться им, если пользователь вдруг решил скачать и установить Chrome или Firefox, в программах пакета Office 2021 предлагается оформить платную подписку Microsoft 365, а в «Проводнике» можно увидеть предложение залогиниться в OneDrive и настроить облачное хранение файлов.

