В России продемонстрировали беспилотный автомобиль на базе Lada Vesta. Об этом рассказали в издании Wroom.ru.
Согласно источнику, разработкой самоходной «весты» занимается российский институт НАМИ. На данный момент его сотрудники продемонстрировали лишь прототип (то есть, он пока неспособен пойти в серию), но при этом автомобиль умеет полноценно передвигаться без водителя.
Сейчас беспилотная Vesta активно тестируется как на полигоне, так и в городских условиях, под зорким наблюдением экспертов. По их словам, машина оборудована сразу тремя типами восприятия окружающего мира: видеокамерами, лазерными лидарами, а также традиционными радарами. Работая вместе, три датчика составляют довольно подробную цифровую карту окружения, которая помогает автомобилю ехать правильно.
НАМИ заявляет, что конечная цель проекта — создать автономную беспилотную систему для установки ее в различные автомобили и бытового использования на дорогах. Однако на данный момент законодательство РФ не предусматривает возможности использовать автомобиль без водителя — да и на доработку систему уйдет еще много времени. Судя по опыту Илона Маска, без трудностей и недопониманий дело точно не обойдется.
Ранее мы рассказали, что в Москве подорожали поездки на такси. Кроме того, власти РФ предпринимают попытку продвигать отечественную ОС (модификация Linux) и настойчиво предлагают крупным брендам устанавливать её на их ноутбуки.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Автопилот может быть на любой машине.