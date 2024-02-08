«Кинопоиск» стало легче смотреть людям с ослабленным зрением

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Более чем в 60 фильмах и сериалах стали доступны тифлокомментарии. Функция позволяет незрячим и слабовидящим людям глубже погрузится в просмотр и не упустить важные детали.Тифлокомментарии — это короткие описания персонажей, действий и обстановки в фильмах и сериалах, которыми сопровождается обычная аудиодорожка. Они зачитываются в паузы и описывают, что происходит на экране.Кроме того, теперь пользователям доступны все ключевые сценарии — воспроизведение видео, просмотр информации о фильме или сериале, а также подборок на главной странице.Среди прочего добавлена возможность увеличить шрифт, текстовые описания функций, скрыть декоративные графические элементы, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу на слух, используя популярные программы экранного доступа.В онлайн-кинотеатре уже доступно более 60 фильмов и сериалов с тифлокомментариями. В их числе классика «Мосфильма», детские мультфильмы и сказки, популярные на платформе новинки и собственные проекты «Кинопоиска», такие сериалы как «Иные», «Цикады», «Кибердеревня».Функции доступны в веб-версии «Кинопоиска» и в Android-приложении, чуть позднее появится поддержка и на iOS.