YouTube Обновления

Классная функция из YouTube Premium становится бесплатной. Как воспользоваться?

Олег

YouTube


Популярный видеохостинг YouTube начал выделять самые популярные моменты в роликах. Об этом сообщает The Verge.

Фишка состоит в следующем: вы можете открыть заинтересовавший видеоролик, посмотреть на шкалу и увидеть, какой отрывок люди внимательно смотрят чаще всего. Ранее такая возможность в экспериментальном режиме была у Premium-пользователей. Теперь же она появится у всех.

YouTube считает, что такое нововведение полезно для всех. Зрители могут не тратить время на то, что им неинтересно, а авторы понимают, что именно люди хотят видеть, и могут учесть это в контенте. График популярности эпизодов формируется постоянно, и чем больше пользователей посмотрит видео — тем лучше алгоритм понимает, какой момент им более интересен. Пока неясно, влияют ли на статистику те люди, который включают видео целиком «для фона» и не перематывают его вовсе.

Описанная функция входит в большой пакет обновления YouTube, который в целом призван «раскачать» авторов на более длинные видеоролики. Google обещает, что для Premium-пользователей скоро будет доступна возможность «быстро найти точный момент видео, который вы хотите посмотреть» — правда, пока непонятно, как это будет работать.

Разметка самых популярных эпизодов уже работает на площадке, её разворачивают постепенно. Чтобы воспользоваться ею, ничего дополнительно делать не нужно — просто дождитесь, пока Google запустит ее в вашем регионе. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

John Doe
+568
John Doe
Действительно, зачем все смотреть. А вместо чтения книг достаточно прочитать их изложения, которыми давно пользуются школьники, чтобы "пройти" материал.
Сегодня в 09:15
#
+249
Paspartu John Doe
Действительно, зачем делать как себе удобно. Лучше слушать мнение таких людей.
Сегодня в 09:22
#
0
chazzy John Doe
Ладно хоть так делают, некоторые вообще не читают
Сегодня в 09:25
#
Tigrolik
+499
Tigrolik
Давным давно эту шкалу стал замечать на компе. Без всяких премиумов.
Сегодня в 09:30
#