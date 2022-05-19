Классная функция из YouTube Premium становится бесплатной. Как воспользоваться?



Популярный видеохостинг YouTube начал выделять самые популярные моменты в роликах. Об этом сообщает The Verge.



Фишка состоит в следующем: вы можете открыть заинтересовавший видеоролик, посмотреть на шкалу и увидеть, какой отрывок люди внимательно смотрят чаще всего. Ранее такая возможность в экспериментальном режиме была у Premium-пользователей. Теперь же она появится у всех.



YouTube считает, что такое нововведение полезно для всех. Зрители могут не тратить время на то, что им неинтересно, а авторы понимают, что именно люди хотят видеть, и могут учесть это в контенте. График популярности эпизодов формируется постоянно, и чем больше пользователей посмотрит видео — тем лучше алгоритм понимает, какой момент им более интересен. Пока неясно, влияют ли на статистику те люди, который включают видео целиком «для фона» и не перематывают его вовсе.



Описанная функция входит в большой пакет обновления YouTube, который в целом призван «раскачать» авторов на более длинные видеоролики. Google обещает, что для Premium-пользователей скоро будет доступна возможность «быстро найти точный момент видео, который вы хотите посмотреть» — правда, пока непонятно, как это будет работать.



Разметка самых популярных эпизодов уже работает на площадке, её разворачивают постепенно. Чтобы воспользоваться ею, ничего дополнительно делать не нужно — просто дождитесь, пока Google запустит ее в вашем регионе.