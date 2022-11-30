iPhone

Клиента Apple Store ограбили прямо на пороге магазина — угадайте, сколько iPhone он купил за раз

Олег

Apple Store


Неизвестного покупателя iPhone ограбили прямо на выходе из Apple Store. Об этом пишут в MacRumors.

Согласно источнику, 27-летний житель Нью-Йорка, который не захотел называть свое имя СМИ, приехал в Apple Store на Пятой авеню в Нью-Йорке в 1:00 ночи. Он нередко закупался там, поскольку ведет небольшой бизнес и перепродает технику Apple. На этот раз он купил 300 штук iPhone 13, уложил их в три сумки и вышел из магазина.

До своего авто мужчина не дошел. Рядом с ним остановилаcь другая машина, из которой выскочило двое парней. Они потребовали отдать им сумки, но предприниматель не растерялся и вступил в драку. Грабители ударили мужчину по лицу, схватили одну из сумок и скрылись.

Источник сообщает, что в похищенной сумке было 125 штук iPhone 13 на общую сумму 95 тысяч долларов (около 5 800 000 рублей). До сих пор неясно, почему он решил закупиться именно ночью — возможно, хотел избежать очередей или излишнего внимания. Сообщается, что в ту ночь в Apple Store также проходила акция «Черная пятница». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+162
Виктор Пересвет
В самой демократичной стране порядка нет… УжОссс!!!
Сегодня в 09:40
#
tellurian
+4762
tellurian
Заблокируют их. Стремно теперь покупать.
2 часа назад в 11:30
#
Tigrolik
+511
Tigrolik
Ну по наводке же сработали. Либо от продавца, либо из собственного круга общения.
час назад в 12:35
#
+179
Holldann
У чела реальная черная пятница
24 минуты назад
#
Lord
+534
Lord
У них там наши девяностые начались.
20 минут назад
#
Mers
+4186
Mers
Сдали.
11 минут назад
#