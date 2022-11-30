Клиента Apple Store ограбили прямо на пороге магазина — угадайте, сколько iPhone он купил за раз



Неизвестного покупателя iPhone ограбили прямо на выходе из Apple Store. Об этом пишут в MacRumors.



Согласно источнику, 27-летний житель Нью-Йорка, который не захотел называть свое имя СМИ, приехал в Apple Store на Пятой авеню в Нью-Йорке в 1:00 ночи. Он нередко закупался там, поскольку ведет небольшой бизнес и перепродает технику Apple. На этот раз он купил 300 штук iPhone 13, уложил их в три сумки и вышел из магазина.



До своего авто мужчина не дошел. Рядом с ним остановилаcь другая машина, из которой выскочило двое парней. Они потребовали отдать им сумки, но предприниматель не растерялся и вступил в драку. Грабители ударили мужчину по лицу, схватили одну из сумок и скрылись.



Источник сообщает, что в похищенной сумке было 125 штук iPhone 13 на общую сумму 95 тысяч долларов (около 5 800 000 рублей). До сих пор неясно, почему он решил закупиться именно ночью — возможно, хотел избежать очередей или излишнего внимания. Сообщается, что в ту ночь в Apple Store также проходила акция «Черная пятница».

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