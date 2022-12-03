iPhone Китай

Контрабандистка оказалась «беременна»… айфонами. Она выдала себя сама

Олег

Intel Inside


Китайские таможенники поймали контрабандистку, которая попыталась провезти на себе несколько iPhone и кучу процессоров. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

Согласно источнику, сотрудники китайской таможенной службы в порту Гунбэй обратили внимание на странную беременную женщину, которая переправлялась из Макао в материковый Китай. Передвижения давались ей очень легко и непринужденно, а для пятого (по её словам) месяца беременности живот был слишком уж большим. 

После тщательного осмотра таможенники обнаружили, что живот был фейковым, а под ним прятался целый магазин электроники. Сотрудники службы сняли с тела женщины 202 игровых процессора Intel Alder Lake 12-го поколения, а также 9 штук iPhone. Всё это было закреплено на ней при помощи клейкой ленты.

Intel

Источник отмечает, что, даже если бы псевдо-беременность не вызвала подозрений у таможенников, контрабандистка вряд ли бы успешно прошла металлодетектор или ренгтен. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Tom's Hardware
Cсылки по теме:
Новый коварный вирус CryWiper трижды сделает вам больно
Посмотрите, как магазин Apple обносят среди бела дня — идеальное ограбление засняли на видео
В России легализован параллельный импорт. За контрабанду теперь ничего не будет

Рекомендации

Рекомендации

Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4115
Gabriel
Родила пассажирка в ночь …..)))
2 часа назад в 19:08
#