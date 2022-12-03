Контрабандистка оказалась «беременна»… айфонами. Она выдала себя сама

Китайские таможенники поймали контрабандистку, которая попыталась провезти на себе несколько iPhone и кучу процессоров. Об этом сообщает Tom’s Hardware.Согласно источнику, сотрудники китайской таможенной службы в порту Гунбэй обратили внимание на странную беременную женщину, которая переправлялась из Макао в материковый Китай. Передвижения давались ей очень легко и непринужденно, а для пятого (по её словам) месяца беременности живот был слишком уж большим.После тщательного осмотра таможенники обнаружили, что живот был фейковым, а под ним прятался целый магазин электроники. Сотрудники службы сняли с тела женщины 202 игровых процессора Intel Alder Lake 12-го поколения, а также 9 штук iPhone. Всё это было закреплено на ней при помощи клейкой ленты.Источник отмечает, что, даже если бы псевдо-беременность не вызвала подозрений у таможенников, контрабандистка вряд ли бы успешно прошла металлодетектор или ренгтен.