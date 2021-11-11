

Суд Бруклина (Нью-Йорк) вынес обвинительный приговор 41-летнему россиянину Александру Жукову. Он признан виновным в кибермошенничестве. Об этом сообщается на сайте Министерства Юстиции США.



Согласно источнику, Жуков управлял рекламным агентством Media Methane, которое принимало заказы на размещение рекламных видеороликов за плату. Фирма работала в течение двух лет, и за это время получила около $7 млн — а ущерб от её деятельности оценен судом в $36 млн. Жуков принимал заказы и оплату, после чего размещал ролики на сайтах и запускал большую сеть ботов для накрутки показателей успеха.



«Сидя за своей компьютерной клавиатурой в Болгарии и России, Жуков смело разработал и осуществил тщательно продуманное многомиллионное мошенничество против индустрии цифровой рекламы и обманул тысячи компаний по всей территории Соединенных Штатов», - заявил прокурор США.





Помимо этого, Александр и его команда размещали рекламные ролики на пустых веб-страницах, после чего подменяли доменные имена этих страниц на адреса известных изданий и ресурсов, вроде New York Times и New York Daily News. В результате американцы, которые хотели почитать новости, попадали на «подделки» Жукова и против своей воли обеспечивали его роликам дополнительные просмотры.



Благодаря такой сноровке мошенники вывели бизнес на большие обороты. Сам Жуков утверждал, что клиенты прекрасно знали о накрутках и называл себя «королем обмана». По его словам, заказчикам было всё равно, каким образом достигаются статистические результаты размещения.



Согласно материалам дела, Жуков присвоил себе более $4,8 млн. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы и штраф в размере $3,8 млн. Кроме самого Александра, обвинения предъявлены другим членам его команды — в общей сложности пятерым россиянам и двоим казахстанцам.



Ранее мы рассказали о том, что в России рассматривают предложение Боты работали очень эффективно: они имитировали движения и клики мыши, прокрутку страниц, воспроизводили и останавливали видеоролики, обходили проверки-капчи, включали уведомления на сайтах, принимали соглашения о файлах cookie и даже якобы авторизовывались через аккаунты соцсетей. То есть, вели себя, как настоящие пользователи. Сообщается, что Жуков арендовал свыше 765 тысяч IP-адресов на территории США, чтобы усилить схожесть с реальными пользователями.Помимо этого, Александр и его команда размещали рекламные ролики на пустых веб-страницах, после чего подменяли доменные имена этих страниц на адреса известных изданий и ресурсов, вроде New York Times и New York Daily News. В результате американцы, которые хотели почитать новости, попадали на «подделки» Жукова и против своей воли обеспечивали его роликам дополнительные просмотры.Благодаря такой сноровке мошенники вывели бизнес на большие обороты. Сам Жуков утверждал, что клиенты прекрасно знали о накрутках и называл себя «королем обмана». По его словам, заказчикам было всё равно, каким образом достигаются статистические результаты размещения.Согласно материалам дела, Жуков присвоил себе более $4,8 млн. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы и штраф в размере $3,8 млн. Кроме самого Александра, обвинения предъявлены другим членам его команды — в общей сложности пятерым россиянам и двоим казахстанцам.Ранее мы рассказали о том, что в России рассматривают предложение запретить свободный доступ в интернет на территории страны





