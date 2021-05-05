Блогер YouTube-канала Unbox Therapy показал макет будущего iPhone 13 Pro Max в одном из своих последних видео. Девайс ожидает небольшой редизайн.
Стоит отметить, что такие макеты — это просто оболочка, корпус устройства без внутренних комплектующих; обычно они изготавливаются на основе реальных чертежных схем девайсов, которые попадают в интернет. Схемы, в свою очередь, получают производители аксессуаров для будущего гаджета — от них-то зачастую данные и утекают в сеть. Макет, который показал Unbox Therapy, собран на основе более ранних утечек и рендеров. Он имеет несколько особенностей, которые отличают его от актуальной линейки iPhone.
Во-первых, изменилась «челка» («монобровь», вырез в экране). Она стала заметно короче — что-то подобное мы как раз видели на ранних утечках. Блогер сообщает, что она стала короче на 4 мм. Чтобы обеспечить такие размеры «челки», Apple придется перекомпоновать её внутренние элементы — ровно это и происходит: слуховой динамик «переехал» со стекла на верхний торец корпуса. Похоже, что компания пока не собирается использовать пьезо-динамик, и это хорошо — немало пользователей жалуются на неудобство такого решения, так как звук не всегда слышен владельцу девайса, но хорошо различим для окружающих. Помимо этого, элементы системы Face ID теперь расположены плотнее, так как динамик их больше не разделяет.
Во-вторых, обновятся задние камеры. Ожидается, что сверхширокоугольный объектив получит диафрагму f1,8 — в iPhone 12 Pro Max он имеет всего f2,4. Напомним, что чем меньше значение диафрагмы – тем лучшая светочувствительность будет у камеры; а значит снимки и видео станут более светлыми и детальными. На макете хорошо видно, что объективы-«конфорки» увеличились в размерах — возможно это как раз связано с увеличением значения диафрагмы, причем во всех трех модулях. Кроме того, инсайдеры считают, что Apple увеличит размер пикселей матрицы до 2 мкм, что даст фотографиям еще больше света и станет причиной увеличения размера линз. К слову, макет дает понять, что четырех камер в блоке мы пока не увидим.
Вопреки ожиданиям некоторых пользователей, других изменений в конструкции пока не заметно. В частности, iPhone 13 Pro Max сохранит свой порт Lightning — ранее инсайдеры рассказывали, что 13-я модель «яблочного» смартфона может лишиться всех портов и соединяться с компьютером по сложной системе, задействующей Wi-Fi и Bluetooth. И порта USB-С, похоже, мы пока не увидим.
Об iPhone 13 ходит немало слухов. Помимо того, что мы обсудили, аналитики ожидают LTPO-дисплей с частотой обновления 120Hz в Pro-моделях, а также подэкранный сканер Touch ID — впервые в устройствах Apple.
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Как по мне, дизайн сейчас хороший, от добра — добра не ищут.
Оперативной памяти много не бывает, но если разработчики будут правильно писать софт, то и проблем не будет. Сейчас многие пишут абы как.
Да и Apple не заморачивается на счёт цифр в процессоре, памяти и ёмкости аккумулятора. iPhone просто отлично работает.
А если вам письками помериться, там вам на Android переходить нужно.
Мне в дизайне 12-13 iPhone нравится только сам корпус, похожий на 5ку