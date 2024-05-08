Павел Дуров забил последний гвоздь в крышку гроба Signal. Теперь этому мессенджеру конец

«Вопиющие количество важных для меня людей, подтвердили, что их личные сообщения в Signal были использованы против них в судах или средствах массовой информации США. Но всякий раз, когда кто-то ставит под сомнение их шифрование, Signal отвечает, что у них открытый исходный код, который может проверить каждый», — говорится в сообщении Дурова в Telegram.

Создатель самого популярного мессенджера последних нескольких лет Павел Дуров прокомментировал ситуацию вокруг «самого защищённого приложения для обмена сообщениями» Signal.Всё началось с того, что основатель Twitter Джек Дорси раскрыл подноготную Signal, указав, что этой платформой руководят активисты, которых Госдепартамент США использует для свержения режимом некоторых стран.Дуров отметил, что по случайному совпадению правительство США потратило $3 млн на создание системы шифрования Signal, а сегодня точно такую же систему используют в WhatsApp, Google Messages и даже Skype. Из этого следуюет, что крупным технологическим компаниям в США запрещено создавать собственные протоколы шифрования, в которые правительство не сможет вмешаться.Завершает всё это главный панч: в отличие от Telegram, Signal не позволяет исследователям безопасности даже сверить код на GitHub с тем, что используется в мобильном приложении для iPhone. По сути, это могут быть абсолютно разные приложения — в GitHub всё максимально прозрачно, а в App Store проходят спецверсии с нулевым уровнем конфиденциальности.В случае с Telegram любой пользователь может лично убедиться, что приложение в App Store и код на Github — одно и то же.