Крутейшая опция «Google Диска» наконец пришла с Android на iOS

Компания Google обновила мобильное приложение Drive для iOS и добавила полезную опцию для работы с документами. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о сканере печатных страниц. Теперь в приложении Google Диска появился встроенный инструментарий для быстрого сканирования бумажных документов через камеру смартфона. Полученные сканы утилита сохраняет в облачном хранилище в формате PDF.
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Во время сканирования приложение само находит края страниц, выравнивает объекты, компенсирует наклон и убирает блики. В результате получается чистый документ в максимально возможном качестве.
Любопытно, что подобная функциональность уже почти десять лет присутствует в Golgle Drive для Android. Неясно, почему айфоны и айпады получили её только сейчас.
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