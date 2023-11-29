Крутейшая опция «Google Диска» наконец пришла с Android на iOS



Компания Google обновила мобильное приложение Drive для iOS и добавила полезную опцию для работы с документами. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о сканере печатных страниц. Теперь в приложении Google Диска появился встроенный инструментарий для быстрого сканирования бумажных документов через камеру смартфона. Полученные сканы утилита сохраняет в облачном хранилище в формате PDF.







Во время сканирования приложение само находит края страниц, выравнивает объекты, компенсирует наклон и убирает блики. В результате получается чистый документ в максимально возможном качестве.



Любопытно, что подобная функциональность уже почти десять лет присутствует в Golgle Drive для Android. Неясно, почему айфоны и айпады получили её только сейчас.