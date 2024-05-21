Samsung Galaxy Z Fold6 практически лишится складки и получит мощные камеры

Фархад
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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился несколькими подробностями о будущем складном флагмане Samsung Galaxy Z Fold6.

По словам источника, новинка получит менее заметную складка на внутреннем дисплее и обновлённый блок камер на задней панели. Сообщается, что Samsung планирует использовать более толстое стекло UTG в 50 мкм вместо 30 мкм, что сделает складку менее заметной.

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Кроме того, Galaxy Z Fold6 будет значительно тоньше и легче предшественника, но грани станут плоскими, как в серии Galaxy S24. Также инсайдер поделился снимком одной из камер, вокруг которой видно кольцо с рифлёной текстурой. Предполагается, что в этом поколении девайс будет оснащён основной камерой ISOCELL HP2 на 200 Мп, как в Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra.
Fold 6
Fold 5
Ожидается, что Samsung представит новый Galaxy Fold, Flip и ряд других устройств в начале июля.
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Источник:
GSM Arena
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