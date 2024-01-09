Культовая Toyota Camry приятно подешевела в российских автосалонах

Олег

Camry
Фото: РБК


С началом 2024 года некоторые автодилеры изменили цены на автомобили, ввезенные параллельным импортом. Об этом пишет Autonews.

Согласно источнику, цены изменились минимум на три популярных в России модели — Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota Camry. Если говорить о «южнокорейцах», то стоимость каждого из этих кроссоверов сейчас составляет 3,7 млн, причем можно получить дополнительную скидку до 550 тысяч, если воспользоваться «понижаторами» (кредит, трейд-ин и так далее).

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Что касается Toyota Camry, то культовый седан с мотором 2,5 литра мощностью 200 л.с. сейчас можно купить за 4,7 млн рублей. До нового года его продавали за 4,99 млн. За эти деньги вы получите трехзонный климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев сидений, камеру заднего вида, запуск мотора с кнопки и другие опции. 

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Источник:
Autonews
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Комментарии

Mers
+4771
Mers
Когда ты затоталиш свою тачку, эти «понижаторы» выйдут тебе боком.
Вчера в 20:35
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tellurian
+3599
tellurian
Пусть сами ездят за такие деньги.
Вчера в 20:59
#
Вася Вотафаков
+5547
Вася Вотафаков
Приятно подешевела это когда вернула к 2 лямам…
час назад в 02:33
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