Культовая Toyota Camry приятно подешевела в российских автосалонах

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С началом 2024 года некоторые автодилеры изменили цены на автомобили, ввезенные параллельным импортом. Об этом пишет Autonews.



Согласно источнику, цены изменились минимум на три популярных в России модели — Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota Camry. Если говорить о «южнокорейцах», то стоимость каждого из этих кроссоверов сейчас составляет 3,7 млн, причем можно получить дополнительную скидку до 550 тысяч, если воспользоваться «понижаторами» (кредит, трейд-ин и так далее).







Что касается Toyota Camry, то культовый седан с мотором 2,5 литра мощностью 200 л.с. сейчас можно купить за 4,7 млн рублей. До нового года его продавали за 4,99 млн. За эти деньги вы получите трехзонный климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев сидений, камеру заднего вида, запуск мотора с кнопки и другие опции.