Российский автопроизводитель Lada поднял цены на свои продукты, при этом снизив их на дополнительные опции. Об этом сообщается на официальном чайте Lada.
Согласно прайс-листу, рекомендованная розничная цена на все модели автомобилей Lada изменилась в большую сторону с 1 января 2022 года. Издание «Лада.Онлайн» отмечает, что с момента предыдущего повышения прошло всего чуть более месяца — в конце осени автоконцерн уже поднял прайс примерно на 17%.
Теперь же среднее удорожание всего модельного ряда Lada составило примерно 32 тысячи рублей — причем автомобили подорожали неравномерно.
Например, базовая Lada Granta в кузове седан и лифтбек поднялись менее чем на 2% — ценник прибавил 11 тысяч. А вот максимальная конфигурация подросла уже более серьезно — на 5,67% и 47 тысяч рублей соответственно. А вот модель Vesta в «минималке» и «максималке» подорожала одинаково — на 27 тысяч рублей (примерно 2,5%).
На фоне общего удорожания самих авто, Lada почему-то снизила ценник на покупку окраса кузова цветом «металлик». Для той же Granta эта краска подешевела почти вдвое: с 14 до 8 тысяч на цвет «Аурум» и с 11 до 6 тысяч рублей на остальные. Для Lada Vesta докупить любой «металлик» теперь стоит 8 тысяч вместо 15.
Ранее мы рассказали о новой российской разработке — беспилотная Lada Vesta. Она уже проходит испытания на улицах.
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Машин сейчас в наличии нет почти никаких, а китайцы штампуют и продают, т.к. чипы, которых дефицит, в основном оставляют для своего автопрома.
Где рассказали то? В новости только изменения цен написаны. Или мы должны считать изменения по приведенным процентам?
Первый раз коммент тут пишу, потому что надоело уже. Что это за кликбейтные названия к новостям у вас обычно, а на деле ничего? Особенно у вас, Олег.