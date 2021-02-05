Плеяды, они же Семь сестер — одно из самых ярких и ближайших к Земле звездных скоплений, хорошо видимое даже при городской засветке. По предположениям астрономов, в этом скоплении может быть около 3000 звезд, однако большая их часть слишком тусклы, чтобы обнаружить их, и точно известно лишь о 1200 звездах, которые находятся от нас приблизительно в 400 световых годах. Разумеется, наши глаза куда слабее мощных современных телескопов, поэтому в ясную ночь мы можем разглядеть только 5-6 самых ярких звезд этого скопления.
Само название созвездия восходит к древнегреческой легенде: Плеяды — это семь дочерей титана Атланта. Но стоп, почему их семь? Неужели греки видели лучше нас? Вовсе нет: поэт Арат из Сол в своей поэме «Явления» сказал, что только шесть из них видимы невооруженным глазом. Хотя, конечно, он расписал это красочнее, сообщив, что одна из плеяд влюбилась в смертного, застыдилась этого и скрылась из виду.
И многие другие культуры по всему миру часто связывают название этого звездного скопления с числом семь, называя его «Семь сестер», «Семь девушек» или «Семь маленьких девочек». Эта головоломка о «пропавшей звезде» озадачила многих ученых, в том числе астрофизика Рэя Норриса из Университета Западного Сиднея, и он решил в ней разобраться.
Норрис работал с коренными австралийцами и узнал многие их истории о небе, в том числе рассказы о Плеядах, которые являются в них семью девушками, за которыми «гонится» созвездие Ориона, которое в этих сказках является группой охотников. При этом одна из девушек в результате погибла или была похищена, что опять же схоже с греческим мифом об этом созвездии.
Самые яркие звезды в Плеядах.
Но как можно объяснить такое сходство мифов между древними греками и австралийскими аборигенами, разделенными тысячами километров суши и воды? Некоторые исследователи пытались объяснить повествовательное сходство простым культурным обменом, сказал Норрис, учитывая, что европейцы прибыли в Австралию несколько веков назад и активно продвигали свои исторические ценности. Но такого временного отрезка явно недостаточно для того, чтобы история так глубоко укоренилась в различных обширных австралийских культурах, добавил он.
Норрис отметил, что одна из семи сестер — звезда, известная как Плейона — часто теряется в сиянии близлежащей звезды под названием Атлас, что делает ее видимой лишь для людей с очень хорошим зрением. Но около 100 000 лет назад, когда люди еще жили в Африке и только-только начали активно расселяться по всему миру, две эти звезды были сильнее разнесены в ночном небе, что, возможно, объясняет, почему Плеяды названы в честь семи девушек во многих историях. Другими словами, наши предки, которые еще не покинули Африку, сначала придумали эту сказку, а затем унесли ее с собой в Европу, потом в Азию и, наконец, в Австралию.
«У вас есть два косвенных доказательства», — сказал Норрис. «Вместе они выдвигают интересную гипотезу». Вместе с соавтором он в конце января разместил статью об этом предположении в базе предварительных статей arXiv.
Однако, разумеется, далеко не все согласны с этой красивой гипотезой. Так, астроном и историк Брэдли Шефер из Университета штата Луизиана в Батон-Руж, который не участвовал в новой работе, назвал ее «забавной и вызывающей воспоминания». По его словам, «люди есть люди», поэтому они будут заполнять небо мужскими и женскими фигурами. И, если взять теорию вероятностей, то в половине культур определенное созвездие будет «женским», а в другой половине — «мужским». Поэтому и не удивительно, что в двух культурах Плеяды описаны женскими персонажами — шанс у этого не так и мал, целых 25%.
В идеальных условиях человеческий глаз может видеть звезды до 6 величины, но обычно хорошо различимы звезды до 4-5 величины, и таких в Плеядах 5-6 штук.
По словам Шефера, с учетом огромного количества традиционных историй могут возникнуть простые совпадения между любыми двумя культурами. Он также отметил, что в работе Норриса использовалась устаревшая информация о звездной миграции для моделирования расстояния между Плейоной и Атласом 100 000 лет назад. Современные данные помещают их в два раза ближе друг к другу — а это означает, что созвездие выглядело схожим образом для наших предков и нас самих.
Однако статья Норриса не полностью опирается на этот факт, упоминая, что звезды в Плеядах, как полагают некоторые астрономы, меняют свою яркость со временем, и, возможно, 100 000 лет назад одна из очень слабых звезд была гораздо более заметной. Однако у нас нет достоверных данных о звездной светимости за такие огромные (по нашим меркам) промежутки времени.
При этом Шефер не отрицает саму гипотезу — он лишь считает, что имеющиеся доказательства не очень убедительны. В качестве контрпримера он привел не менее известное созвездие Большой Медведицы. И в этом случае данные свидетельствуют о том, что, по крайней мере, некоторые истории о «ковше», вероятно, действительно возникли из одного крайне старого источника.
Большая и Малая Медведицы по отношению к Полярной звезде.
Например, в значительном количестве легенд сам «ковш» Большой Медведицы обозначают как тело медведя, а три звезды на «ручке» считаются его хвостом (при этом, что забавно, у медведей нет и никогда не было таких длинных хвостов). Тем не менее, во многих традиционных историях северных народов России есть важное изменение. Ковш по-прежнему считается телом медведя, но три звезды на его рукоятке уже называют тремя охотниками, преследующими медведя.
По словам Шефера, у Мицара, центральной звезды на рукояти, есть маленький слабый спутник, известный как Алькор, а в легендах северных народов Алькор — это птица, помогающая вести охотников к медведю. Он добавил, что значительное количество историй коренных американцев, проживающих от Канады до Мексики, очень похожи на легенды северных народов России о Большой Медведице, включая самого медведя, охотников и птиц-помощников.
Учитывая, что множество других свидетельств показывают, что люди попали в Америку по древнему сухопутному мосту в Беринговом проливе между современной Россией и Аляской тысячи лет назад, Шефер считает, что вполне вероятно, эти истории о Большой Медведице имеют общее происхождение.
Пути миграции людей из Европы в Америку.
Однако он добавил, что это объяснение не является общепринятым среди историков. Но многие «общие характеристики означают, что, вероятно, в этой истории есть доля правды», — сказал он. По словам Шефера, если история с Плеядами, которая должна насчитывать сотню тысяч лет, все же вызывает много вопросов, легенда о Большой Медведице «требует» всего 14 000 лет — именно столько понадобилось людям, чтобы попасть из Европы в Америку и закрепиться там.
«Это делает легенду о Большой Медведице старейшей интеллектуальной собственностью человечества», — сказал он.
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