Легкость ремонта iPhone 14 оказалась фейком. Половина датчиков «отваливаются» после вскрытия

В сети появилась информация о том, насколько сложно ремонтировать смартфоны линейки iPhone 14 вне официального сервисного центра. Деталями поделились несколько зарубежных изданий.
Ранее стало известно, что починить iPhone 14 или iPhone 14 Pro стало гораздо проще благодаря тому, что задняя крышка легко снимается и больше не приклеена намертво. Однако частные мастера по ремонту смартфонов жалуются на новые модели iPhone — кажется, не всё так просто.
Специалисты по ремонту, которые трудятся в частных сервисных центрах, говорят, что разобрать iPhone 14 действительно стало очень легко, но вот собрать и заставить работать практически невозможно. Это показывает довольно простой опыт, который проводился и с прошлогодними iPhone 13.
Эксперт разобрал два одинаковых и совершенно новых iPhone 14, после чего поменял местами материнские платы и собрал обратно. После включения оба смартфона выдали множество ошибок: отказались «заводиться» Face ID, True Tone, автояркость и даже функция определения здоровья аккумулятора. Помимо этого, на девайсах отключились фронтальные камеры. Мастер снова разобрал устройства и установил в них «родные» материнские платы. Но часть ошибок никуда не делась: неисправности пропали лишь после дополнительного обновления.
Эксперты говорят, что корень проблемы — привязка датчиков и компонентов к материнской плате, из-за чего любые детали, отличные от установленных на заводе, просто отказываются работать. Причем трудности могут появиться даже после замены дисплея на iPhone 14 Pro. Из-за такого ремонта на смартфоне отключается Always-on Display; эта функция привязана к новому датчику освещенности ALS, который просто отключится после замены дисплея не у «официалов». Не помогает даже программатор EEPROM — на моделях iPhone 14 он просто не работает.
Пока непонятно, как такие ограничения согласуются с «программой самостоятельного ремонта», которую Apple запустила в прошлом году. Пользователям же из России стоит учитывать все сложности восстановления разбитого iPhone 14 и обращаться с девайсами бережнее.
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