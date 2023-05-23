Линейка iPhone 14 круто подешевела в России. Надо брать!

Российские ритейлеры снизили цены на смартфоны линейки iPhone 14. Об этом пишут «Известия».
Согласно источнику, несколько крупных сетевых продавцов техники Apple пересмотрели цены на линейку iPhone 14. Снижение цен объясняют обычным удешевлением актуальных моделей перед выходом более новых. Кроме того, по словам одного из ритейлеров, «цены постоянно корректируются… всё зависит от закупочной стоимости, спроса и других факторов».
Стоимость снизилась значительно. Например, базовый iPhone 14 с накопителем 128 Гб стал стоить примерно на 13% дешевле и сейчас продается за плюс-минус 70 тысяч рублей. Более продвинутый iPhone 14 Pro подешевел на 10% и сейчас предлагается примерно за 94 тысячи рублей. Что касается топового iPhone 14 Pro Max, то его стоимость упала на 10% — ценник находится на уровне 105 тысяч рублей. Если выбрать версию без поддержки физической SIM, то можно сэкономить еще больше.
Снизились ценники и на более старые модели. Например, ритейлеры заявляют об удешевлении iPhone 11 на 18%.