

Намеренное глумление над телефонными мошенниками может обернуться против самой «жертвы» их попыток развода. Об этом рассказали в «Комсомольской правде».



Телефонное мошенничество с нами уже довольно давно. До сих пор находятся те, кто верит и попадается, однако многие россияне уже знают основные сценарии и с первых секунд распознают «разводилу». Сотрудники безопасности банка, коррумпированные «полицейские», подставные родственники, лжесоседи-доброжелатели — все эти схемы за последние пару лет нам даже приелись. И иногда может даже возникнуть желание потроллить мошенника или даже просто высказать ему всё, что думаешь о его ремесле, его маме и других родных, и даже о нем самом.



Однако журналисты «КП» предупреждают, что это может быть опасно. В качестве примера они приводят слова директора исследовательского подразделения «Интерфакс-ЛАБ» Ильи Мунермана.



Илья рассказал, как ему в очередной раз позвонили «разводилы». Звонок поступил рано утром, поэтому он не сразу понял, что его обманывают. Схема была классическая — «сотрудник безопасности банка» предупредил, что он остановил подозрительный перевод со счета Ильи и сохранил его деньги. Мошенник сказал, что сообщит об инциденте в другой банк, где у него есть вклад, и Илья ответил: «Хорошо». «Разводила» понял, что он угадал с банком, и следующий звонок поступил уже якобы оттуда. «Сотрудник службы безопасности» второго банка стал просить Илью идентифицировать себя с помощью ФИО, различных СМС-сообщений и разных личных вопросов. На этапе «сверки номера карты» он очнулся и понял — его разводят. Илья «сказал этим ребятам всё, что о них думает» и отключился.



Следующий звонок прозвучал через 5 минут — от псевдо-зоомагазина. Ему предложили купить кошачий корм со скидкой, при этом спрашивая: «У вас же есть кот?». Илья снова ответил резко и отключился — однако получил новый звонок. На этот раз девушка милым голосом сообщила ему, что через час к Илье приедут и зарежут его кота. Мунерман утверждает, что таким методом мошенники вынуждают «жертву» произнести слова, которые могут навредить ей в дальнейшем. Он говорит:



«Какой мог быть ответ? Как правило, зеркальный: «Да это я к тебе приеду и зарежу!» Все, фраза такого содержания, сказанная моим голосом, записывается, и в дальнейшем возможно разное. Люди будут либо угрожать кому-то от моего имени, либо вымогать у меня деньги, пугая, что заявят на меня в полицию за угрозу убийством»

По словам Ильи, возможен и другой вариант — после такого «горячего» ответа вам может поступить звонок от «полицейского», который сообщит, что на вас заведено дело за угрозы убийством и предложит закрыть дело в обмен на быстрый денежный перевод.



Эксперт по кибербезопасности и гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бендеров считает, что есть и другие варианты использования голоса «жертвы» обмана. По его словам, мошенники могут воспользоваться вашими готовыми фразами, записанными прямо из диалога, или же синтезировать похожий на ваш голос на компьютере, чтобы шантажировать ваших знакомых и родных.



Большинство экспертов, изучающих телефонное мошенничество, обычно сходятся в одной рекомендации: лучше избегать любых разговоров с мошенниками и просто класть трубку.



Стоит упомянуть, что Центробанк официально ответил на запрос о случаях «развода» с использованием чужого голоса. Ведомство сообщило, что подобных инцидентов в ЦБ пока не зафиксировано.





