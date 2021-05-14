В прошедшем квартале 2021 года поставки MacBook Air и MacBook Pro почти удвоились. Выросла и отрасль ноутбуков в целом. Статистикой поделилась компания Strategy Analytics.
Специалисты опубликовали свежий отчет, который способен удивить. Согласно ему, поставки MacBook Air и MacBook Pro выросли на аж 94%, что составляет практически двукратный рост. Показатели сравниваются с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2020-го Apple продала и отправила реселлерам примерно 2,9 млн своих ноутбуков, а за первый квартал 2021-го — аж 5,7 млн штук. Аналитики уверены, что причина такого роста — повсеместная удаленная работа и самоизоляция. Кроме того, эти обстоятельства совпали с выходом нового чипа Apple Silicon M1, который приятно удивил как фанатов, так и критиков, и который даже спустя полгода с момента релиза регулярно появляется в новостях. Рост продаж именно MacBook специалисты объясняют тем, что людям требуются простые в освоении и при этом стабильные ноутбуки, так как у многих совсем не было времени научиться пользоваться техникой, когда пришла пандемия и резко возникла потребность работать из дома.
Общий рост показывает и отрасль ноутбуков в целом. Например, практически не известный в нашей стране Chromebook вышел в лидеры в образовательном сегменте — Chrome OS отлично подходит для учёбы, поэтому образовательные учреждения совершают оптовые закупки этих устройств. Что касается общие статистики, то в первой четверти 2020 года во всем мире было продано около 37,8 млн ноутбуков, тогда как за первый квартал 2021-го — порядка 68 миллионов штук. Лидирующее положение занимает Lenovo с 23,9% продаж, за ним следуют HP и Dell с 22,6% и 14,6$ соответственно. Ноутбуки Apple расположились на четвертом месте по продажам и заняли 8,4% рынка. Очевидно, что количество пользователей Mac в ближайшее время значительно вырастет.
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