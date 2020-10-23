



Группа «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи eSIM-карт от Tele2 более чем в тысяче магазинах по всей России. «М.Видео» и «Эльдорадо» стали первыми ритейлерами, запустившими широкую продажу виртуальных SIM-карт. За девять месяцев штучные продажи смартфонов с поддержкой eSIM выросли втрое, а планшетов в 2,5 раза.



По оценке «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2020 года россияне приобрели около 1,7 млн смартфонов с поддержкой eSIM на сумму около 130 млрд рублей. За год объём продаж смартфонов с eSIM вырос в три раза и в натуральном, и в денежном выражении. Доля таких устройств в общем объёме проданных смартфонов увеличилась в штуках до 7% с 3,5% и в деньгах до 33% с 15%.



Владельцам флагманских смартфонов Apple, Samsung и Huawei последних поколений доступно использование всех услуг оператора связи без установки физической SIM-карты благодаря встроенному модулю eSIM. Виртуальная SIM-карта может стать как основной для звонков или общения, так и дополнением к классической SIM-карте.



Для приобретения eSIM Tele2 пользователи могут обратиться с паспортом в ближайший магазин «М.Видео» или «Эльдорадо». Для активации потребуется отсканировать полученный QR-код при помощи камеры мобильного устройства. Виртуальную SIM-карту можно оформить бесплатно при покупке смартфона или планшета, а также приобрести отдельно, стоимость eSIM составляет 100 рублей. При подключении абоненты получат одну неделю бесплатного общения и интернета в рамках тарифного плана «Мой онлайн» Tele2. По окончании тестового периода пользователи могут продолжить пользоваться тем же тарифом или перейти на любой другой.



На данный момент российским покупателям доступны более двух десятков моделей смартфонов с возможностью подключения eSIM: линейки iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020, флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy Note20 и Note 20 Ultra, складные Samsung Fold, Z Fold 2, Z Flip, а также флагманская линейка Huawei P40. В прошлом году с чипом eSIM продавались только iPhone XS, iPhone XR и iPhone 11, а в этом году самыми продаваемыми смартфонами оказались iPhone 11 (128 и 64 ГБ), iPhone XR (64 и 128 ГБ), iPhone SE 2020 (64 ГБ). В категории планшетов российским покупателям с eSIM доступно около десяти моделей iPad от Apple. За последний год популярность таких планшетов увеличилась в 2,5 раза в штуках и вдвое в деньгах.







