М.Видео Эльдорадо

«М.Видео» и «Эльдорадо» ждут тотальные изменения. Часть магазинов под угрозой закрытия

Александр



По данным «Коммерсанта», группа «М.Видео-Эльдорадо» решила объединить принадлежащие ей магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» под общим названием. Они до сих пор существовали независимо друг от друга и работали под отдельными брендами.

Теперь магазины будут называться «Эльдорадо+М.Видео», причём такие торговые точки уже появились в нескольких городах, в том числе в Рязани и Тольятти.

«Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций», — рассказал главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Скорее всего, часть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» будет закрыта, что вполне логично по мнению экспертов. Если в каком-то торговом центре присутствуют торговые точки обеих торговых сетей, их соседство представляется нецелесообразным, поскольку они дублируют друг друга по ассортименту товаров, а покупатели будут путаться при получении интернет-заказов. Впрочем, в «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что реорганизация не скажется на количестве торговых точек, а посещаемость магазинов, по ожиданиям, должна увеличиться на 10-15%.

«М.Видео» выкупила магазины «Эльдорадо» в 2018 году. У этих сетей было разное позиционирование: первая фокусировалась на бюджетных устройствах, а вторая на более высоком ценовом сегменте. После ухода из России многих иностранных брендов рынок стал гораздо менее разнообразным, и разница между двумя торговыми сетями уже не столь очевидна. В настоящее время у «М.Видео-Эльдорадо» открыто около 1250 магазинов в 369 российских городах.

Комментарий от «М.Видео-Эльдорадо»:

Компания открывает тестовые магазины нового совместного формата «Эльдорадо+М.Видео» и только в двух городах (Рязань и Тольятти). При этом по всей стране продолжают работать магазины в обычном формате под брендами М.Видео и Эльдорадо, в Рязани и Тольятти также под брендом М.Видео. По итогам пилотного периода и оценки обратной связи от потребителей мы примем решение о масштабировании именно нового формата магазинов. В новых магазинах «Эльдорадо+М.Видео» покупателям доступен полный ассортимент группы, возможность заказать отсутствующий товар с доставкой домой или в любой магазин «М.Видео» или «Эльдорадо», получение онлайн-заказов с платформы любого бренда, применения бонусных рублей двух ритейлеров.

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Комментарии

mystique_man
+1587
mystique_man
"«М.Видео» выкупила магазины «Эльдорадо» в 2018 году. У этих сетей было разное позиционирование: первая фокусировалась на бюджетных устройствах, а вторая на более высоком ценовом сегменте.Кузнецов в своём репертуаре. Перепутал местами "первое" и "второе".
час назад в 10:33
#
tellurian
+4815
tellurian mystique_man
У них одинаковый ассортимент. Даже скидки часто одни и те же.
56 минут назад
#
tellurian
+4815
tellurian
Правильно. Давно надо было это делать.
Куча сотрудников слоняются без дела. Огромные площади, которые не факт что нужны.
Сокращение издержек.
56 минут назад
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