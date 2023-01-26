Mac mini M2 за $600 со свистом объехал дорогой и профессиональный Mac за 6 тысяч долларов

Олег

Mac mini


В сети появились результаты тестирования нового Mac mini с чипом M2 и оказалось, что в некоторых сценариях он превосходит самый дорогой компьютер Apple. Об этом написали в WCCF Tech.

Согласно источнику, Mac mini (2023) с чипом Silicon M2 сравнили с Mac Pro (2019) в скандальном дизайне «тёрки», который в свое время вызвал множество шума, мемов, обсуждений и критики, в популярном бенчмарке Geekbench 5. Результаты поражают, особенно при сопоставлении стоимости двух этих компьютеров.

Вот какие цифры выдают упомянутые девайсы (одноядерный / многоядерный тест):
  • Mac Pro (2019) — 1019 / 8037 (Intel Xeon W-3223 @3,5 ГГц)
  • Mac mini (2023) — 1944 / 8790 (Apple Silicon M2).
Mac Pro

Mac mini

В одноядерном тесте «миник» практически вдвое обходит «тёрку», что логично, но многоядерный тест действительно поражает — самый дорогой компьютер Apple, который прямо сейчас продается за $5999, уступил самому бюджетному Mac на данный момент. Напомним, что Mac mini (2023) продается от $599.

Разумеется, такого рода тесты не обеспечивают полноценное сравнение, и в той же графической производительности Mac Pro уйдет далеко вперед. Однако разница в процессорной мощности всё же показательна: даже самый базовый маленький Mac с собственным чипом от Apple способен «порвать» монструозный Xeon от Intel. Если для вашей работы важна именно процессорная производительность, то теперь вы можете сэкономить на покупке Mac примерно в 10 раз.

Напомним, что ранее в новых Mac mini и MacBook Pro 2023 года обнаружен серьезный недостаток, который не позволит вам приобрести базовую версию. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

+42
gizoi
Блять, последняя фраза серьезный недостаток…. Серьезный недостаток если бы там стоял хдд диск
2 минуты назад
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