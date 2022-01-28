Совсем недавно Apple выпустила сразу два обновления для macOS Monterey: релизную и стабильную 12.2 для обычных пользователей, а также первую бета-сборку 12.3 для разработчиков и энтузиастов. Ранее мы уже рассказали о нескольких новых фишках, которые принесла бета-версия macOS 12.3, а теперь 9to5Mac раскрыл еще одну.
Согласно источнику, Apple добавила в macOS 12.3 Monterey совершенно новый API, то есть инструментарий для разработчиков стороннего софта. Нововведение призвано стандартизировать процесс «захвата» изображения на дисплее Mac. Этой функцией часто пользуются люди, работающие удаленно — например, чтобы сделать демонстрацию всего экрана или отдельного окна во время конференции Zoom или Skype.
До сих пор единого стандарта «захвата» экрана в macOS не существовало, поэтому разработчики приложений были вынуждены реализовывать эту функцию «кто во что горазд». Из-за этого демонстрация экрана работает не всегда так, как хочется, иногда сбоит и не имеет единого внешнего вида.
Начиная с macOS 12.3, данное упущение будет исправлено. Apple добавила единый для всех инструментарий ScreenCaptureKit для реализации «захвата» экрана сторонними приложениями. Теперь разработчикам потребуется всего лишь подключить уже готовые API к своему софту, и всё заработает наилучшим образом.
По утверждению Apple, ScreenCaptureKit поможет точнее и надежнее демонстрировать именно ту часть изображения на экране, которую хочет показать пользователь, без сбоев и глюков. Хотя глюки на первых порах, конечно же, будут — это показывает практика.
Ранее мы рассказали, что Apple испытывает трудности с производством iPhone SE 3 — поставщики запчастей сообщают, что проблема состоит в новых дисплеях. А ведь смартфон, по слухам, должен выйти уже этой весной!
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