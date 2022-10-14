Магазины Россия

Маркетплейсы обяжут вернуть архаичный способ оплаты?

Александр



Организация «Общественная потребительская инициатива» выступила с предложением обязать интернет-магазины и маркетплейсы принимать от покупателей наличные средства. В настоящее время существует двоякое трактование закона, поэтому не до конца понятно, обязаны ли они это делать.

В сентябре этого года в закон «О защите прав потребителей» было внесено изменение, которое позволяет интернет-магазинам и маркетплейсам отказаться от приёма оплаты наличным способом и принимать деньги исключительно безналично. В упомянутой организации считают, что эта норма вступает в противоречие с другими и ущемляет права потребителей, ограничивая их выбор в форме оплаты.

Общественники полагают, что AliExpress, Wildberries и Ozon незаконно отказываются принимать наличные при реализации товаров и требуют предоплату в безналичной форме в момент оформления заказа. Некоторые пункты выдачи оборудованы кассами и могут принимать оплату от покупателей банковской картой или наличными деньгами, но это возможно не со всеми товарами.

Роспотребнадзор пока не получал от граждан жалоб на то, что маркетплейсы не принимают наличную оплату, а если такие жалобы поступят, рассмотрит их и сформулирует свою позицию по данному вопросу. В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что онлайн-рынок развивается настолько быстро, что законодательство не успевает меняться вместе с ним и содержит устаревшие нормы, а если следовать букве закона буквально, то нарушителем можно признать любого продавца.

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Источник:
Известия
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