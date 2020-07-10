Операторы
Абоненты мобильных операторов «МегаФон» и Yota столкнулись с проблемами. Пользователи жалуются на низкую скорость интернета и регулярные проблемы с доступом к сети.

На момент публикации заметки на сайте Downdetector было более 5000 жалоб на проблемы сети «МегаФон» и более 3900 у Yota. Чаще всего пользователи испытывают проблемы с доступом к интернету.
МегаФон
Yota
Судя по карте сбоев, больше всего проблемы сети операторов затронули жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Новосибирска, Краснодара, Казани, Твери, Калининграда, Самары и Волгограда.

Обновлено: комментарий от «МегаФона»
Сегодня утром у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены.

Комментарий от Yota:
В настоящий момент некоторые клиенты могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены.


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