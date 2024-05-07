Samsung представила царь-телевизор: 140 дюймов, micro-LED и второй телек бесплатно

Олег

Фото: Samsung


Компания Samsung выпустила самую большую версию своего micro-LED телевизора и установила на него поистине впечатляющий ценник. К устройству дают весомые бонусы.

Согласно SamMobile, в Южной Корее была представлена 140-дюймовая версия телевизора Samsung с матрицей micro-LED — до сих пор в ассортименте были только модели с экранами 89 и 101 дюймов. Новинка, по мнению бренда, «расширяет диапазон потребительского выбора»; она стоит 180 миллионов южнокорейских вон, что составляет примерно $132 тысячи.

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Покупателям нового 140-дюймового micro-LED-телевизора Samsung подарит еще один поменьше, Neo QLED QND900 на 85 дюймов, а также предложит колонку JBL L100 MK2 со скидкой. Помимо этого, сертификат на проживание в крутом отеле Signiel Seoul на сумму 3 млн вон (~$2,2 тысячи) получит тот, кто купит телевизор до конца текущего месяца. 


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Источник:
SamMobile
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