Windows 11

Microsoft добавит в Windows 11 уникальную возможность

Александр



Несколько лет назад компания Microsoft планировала выпустить специальную версию Windows для ноутбуков с двумя экранами и даже хотела создать собственное эталонное устройство специально для новой ОС. Она отказалась от этого проекта, но теперь вспомнила о нём и решила частично возродить.

По данным Windows Latest, Microsoft всё же реализует в Windows 11 поддержку складных устройств с несколькими экранами. При этом компания не будет создавать отдельную операционную систему, а просто добавит адаптацию интерфейса в общедоступных сборках Windows 11. Ожидается, что обновлённая версия операционной системы с новой возможностью будет выпущена осенью 2023 года.

Скорее всего, производители ноутбуков подготовят к осени следующего года несколько гибридных складных устройств с двумя экранами. В этих гаджетах в полной мере будут использоваться новые возможности Windows 11. Это будет уже третий режим интерфейса, ведь в настоящее время ОС автоматически адаптируется как под десктопный режим, так и под планшетный, когда выявляет небольшой сенсорный экран.

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