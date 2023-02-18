Microsoft избавляется от Internet Explorer весьма необычным способом. Даже немного обидно

Олег

Internet Explorer


Компания Microsoft решила уничтожить свой фирменный браузер Internet Explorer весьма необычным способом — с помощью обновления Edge. Об этом написали в Wired.

Ранее мы уже рассказывали, что заявленный срок поддержки легендарного браузера Internet Explorer завершился. Microsoft официально похоронила этот продукт и теперь рекомендует всем переходить на Edge. Однако простого объявления компании оказалось недостаточно — она решила вымарать все упоминания о нём из всех версий Windows.

Согласно источнику, метод уничтожения браузера был выбран довольно необычный. Microsoft выпустила особое обновление для браузера Edge, которое без предупреждений и без спроса пользователя полностью удаляет IE и деактивирует все связанные с ним компоненты. Владелец ПК может даже не подразумевать, что на его компьютере стало на одно приложение меньше.

С одной стороны, это беспроблемное решение для неопытных пользователей — Edge просто заменяет собой Internet Explorer, не требуя с их стороны никаких действий или настроек. Однако такой алгоритм может не понравиться тем, кто до сих пользуется «легендой» и не хочет (или не может) от него избавляться. В любом случае, было бы лучше хотя бы спросить у пользователя, прежде чем удалять такой важный компонент системы.

Ранее мы нашли пять веских причин перейти на Mac с чипом Apple Silicon с любого компьютера, которым вы сейчас пользуетесь. 

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Источник:
Wired
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5471
Вася Вотафаков
Мне кажется что у пользователя все-таки стоило бы спрашивать. Хотя бы в виде галочки при обнове. Оставлять ему браузер или нет 🫤
час назад в 23:40
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