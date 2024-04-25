Apple представила ИИ с открытым исходным кодом, которые работают на iPhone без подключения к интернету

Фархад
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Компания Apple выпустила несколько больших языковых моделей (LLM) с открытым исходным кодом, которые предназначены для работы на устройстве без обращения к облачным серверам.

OpenELM (эффективные языковые модели с открытым исходным кодом) доступны в сообществе для обмена кодами ИИ — Hugging Face Hub.

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Согласно официальному документу, на сегодняшний день энтузиастам доступны восемь моделей OpenELM, четыре из которых были предварительно обучены с использованием библиотеки CoreNet, а другие четыре — настроены на инструкции. В своих ИИ Apple использует стратегию послойного масштабирования, направленную на повышение их точности и эффективности.

Теперь остаётся дождаться WWDC, чтобы увидеть, как именно Apple реализует нейросети и ИИ в iOS 18, macOS 15 и других новых операционных системах. Напомним, Всемирная конференция разработчиков в этом году стартует 10 июня.
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Источник:
MacRumors
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