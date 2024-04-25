Новый iPad Air разочарует плохим экраном, но Apple готовит ещё один мистический планшет

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Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг опроверг предыдущие инсайды относительно того, что новый 12,9-дюймовый iPad Air получит дисплей Mini-LED.По словам Янга, Apple решила остаться на обычных LCD-панелях, чтобы не завышать стоимость устройства. Эту информацию ему подтвердили несколько надёжных источников в цепочке поставок.Вместе с тем Росс рассказал, что Apple готовит ещё один 12,9-дюймовый iPad с дисплеем Mini-LED, который выйдет в четвёртом квартале 2024 года. Пока неясно, о каком планшете идёт речь, поскольку обновлённые iPad Pro и iPad Air, скорее всего, будут представлены на мероприятии Apple «Let Loose» уже 7 мая.Вполне вероятно, что компания готовит увеличенную версию базового iPad для потребления видеоконтента.