Новый iPad Air разочарует плохим экраном, но Apple готовит ещё один мистический планшет

Фархад
iPad

Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг опроверг предыдущие инсайды относительно того, что новый 12,9-дюймовый iPad Air получит дисплей Mini-LED.

По словам Янга, Apple решила остаться на обычных LCD-панелях, чтобы не завышать стоимость устройства. Эту информацию ему подтвердили несколько надёжных источников в цепочке поставок.

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Вместе с тем Росс рассказал, что Apple готовит ещё один 12,9-дюймовый iPad с дисплеем Mini-LED, который выйдет в четвёртом квартале 2024 года. Пока неясно, о каком планшете идёт речь, поскольку обновлённые iPad Pro и iPad Air, скорее всего, будут представлены на мероприятии Apple «Let Loose» уже 7 мая.

Вполне вероятно, что компания готовит увеличенную версию базового iPad для потребления видеоконтента.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3581
kardigan
Заканчивайте уже со своими влажными фантазиями! (Мистический планшет😀!
17 минут назад
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