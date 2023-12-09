Microsoft передумала выпускать Windows 12. Будет кое-что другое





По данным Windows Central, компания Microsoft откажется от выпуска Windows 12. Об этом свидетельствует запущенный недавно механизм получения обновлений Windows.



Идея заключается в том, что Microsoft не станет создавать Windows 12 в качестве отдельной операционной системы, а вместо этого выпустит крупное обновление для Windows 11. Не исключено, что наименование ОС всё же изменится, то есть формально это будет уже не Windows 11, а что-то другое (например, просто Windows или Windows AI). Причина такого шага кроется в нежелании Microsoft увеличивать фрагментированность своих платформ, ведь известно, что обладатели компьютеров очень неохотно переходят на новую версию Windows, предпочитая пользоваться старыми версиями.



Новый механизм обновлений предусматривает получение как небольших патчей, так и крупных обновлений. Инсталляция любых апдейтов происходит почти незаметно для пользователя, ему не приходится настраивать компьютер заново, нет риска потерять данные или лишиться работоспособных программ.



Отказ от выпуска Windows 12 в качестве отдельной операционной системы позволит снизить фрагментированность и облегчить переход с Windows 11 на новую платформу. Фактически пользователи будут просто устанавливать очередное обновление вместо перехода к кардинальному апгрейду, который традиционно бывает сопряжён со множеством проблем (появление синего экрана смерти, несовместимость ПО и оборудования, снижение производительности и прочие неприятности). Правда, в этом случае Microsoft не сможет повысить системные требования, ведь необходимо, чтобы операционная система продолжала работать на тех устройствах, которые были совместимы с Windows 11.



Microsoft уже встраивает в Windows 11 инструменты и утилиты, задействующие нейросети и искусственный интеллект, а в 2024 году их использование на компьютерах с обновлённой версией операционной системы должно стать всеобъемлющим. Анонс этого апдейта может состояться в июне, а релиз, по слухам, запланирован на октябрь.



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