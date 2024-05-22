Microsoft подрезала для Edge одну из главных фишек «Яндекс Браузера»

Александр


Компания Microsoft собирается внедрить искусственный интеллект в браузер Edge, который предустановлен и используется по умолчанию в Windows 10 и 11. Одной из первых возможностей на базе ИИ станет автоматический перевод речи в видео с одного языка на другой.

Звучит знакомо, а всё потому, что-то же уже несколько лет есть в «Яндекс Браузере», причём он переводит не только уже имеющиеся видео, но и живые трансляции. «Яндекс» стал первым, кто смог внедрить эту фичу в браузер — это произошло летом 2021 года, то есть Microsoft отстаёт примерно на три года.

По словам Microsoft, автоматический перевод речи в режиме реального времени будет доступен на YouTube, новостных сайтах (CNBC, Reuters и Bloomberg), а также в различных видеосервисах. Точные сроки внедрения этой возможности в Edge пока не называются, известно лишь, что она появится в ближайшие месяцы. В первую очередь он будет поддерживать перевод на английский язык, а затем направления перевода станут более разнообразными.

Вероятно, внедрением автоматического перевода с использованием нейросети компания Microsoft надеется увеличить пользовательскую базу своего браузера. Несмотря на то, что установлен по умолчанию в Windows и переход от него на конкурирующие программы усложнён разными ухищрениями, его доля невысока — всего 5% от всего глобального рынка браузеров (для сравнения — у Chrome более 65%).
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Комментарии

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Подрезала…. Жжете
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