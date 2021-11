В рамках технологической конференции Ignite 2021 компания Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами и подключать другие необходимые инструменты Teams. Развертывание решения в предварительной версии начнется в первой половине 2022 года.



В Mesh for Teams пользователи смогут создать собственный цифровой аватар и использовать его во время собраний в виртуальной среде. Другие участники на собственное усмотрение также могут быть представлены аватарами, присутствовать на видео, а также использовать статичную картинку или просто поле с именем. Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать собственные иммерсивные пространства – метавселенные. В результате решение позволит людям из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом.



Mesh for Teams будет поддерживаться широким спектром устройств – от смартфонов и ПК до шлемов смешанной реальности. Оно будет работать в двух режимах Teams. Режим Together позволяет создать для участников встречи единое виртуальное пространство, например конференц-зал, где визуальные границы между участниками стираются. Режим Presenter View, позволяет одному участнику проводить презентации для других в реальном времени, показывая ведущему последовательность слайдов и заметки.